Claudio Santamaria torna nei panni di Poirot per Audible

(Adnkronos) – L’ordine alfabetico diventa la traccia di una sfida metodica tra un assassino e l’investigatore più celebre del Belgio. Con il lancio de La serie infernale, Audible arricchisce il proprio catalogo di contenuti Original portando in cuffia uno dei casi più complessi nati dalla penna di Agatha Christie. L’adattamento, già disponibile sulla piattaforma, si inserisce nel solco della collaborazione con la Agatha Christie Limited, puntando su una realizzazione tecnica di alto profilo che sfrutta la tecnologia Dolby Atmos e il sound design di John Wakefield e Andy Goddard per restituire l’atmosfera tesa dell’Inghilterra degli anni Trenta.

Claudio Santamaria riveste i panni di Hercule Poirot, personaggio definito dall’attore come una figura guidata da una logica maniacale e dal rigore strategico. Accanto a lui, Alberto Boubakar Malanchino riprende il ruolo del capitano Arthur Hastings, offrendo il necessario contrappunto di umanità e schiettezza all’acutezza del detective dai celebri baffi. Il cast si avvale della partecipazione di numerosi nomi del panorama dell’audio entertainment, tra cui Alessandro Tiberi nel ruolo di Alexander Cust e Jane Alexander in quello di Lady Clarke, per una narrazione multivoice che coinvolge più di trenta attori sotto la direzione di Marco Mete.

La trama si snoda a partire da una missiva anonima ricevuta da Poirot nel 1935, firmata semplicemente con le prime tre lettere dell’alfabeto. La sequenza dei delitti segue un pattern rigoroso: Alice Ascher ad Andover, Betty Barnard a Bexhill-on-Sea e Sir Carmichael Clarke a Churston. In ogni scena del crimine l’unico elemento ricorrente è la Guida Ferroviaria A.B.C., simbolo di una sfida lanciata direttamente alle capacità deduttive dell’investigatore. L’indagine si sviluppa così come una caccia all’uomo attraverso la nebbia londinese e le località della costa inglese, nel tentativo di smascherare un colpevole che anticipa sistematicamente le proprie mosse attraverso la posta.

L’esperienza immersiva è completata da una colonna sonora originale firmata dal musicista britannico Johnny Flynn in collaborazione con Joe Zeitlin. La traduzione della sceneggiatura, curata da Valeria Marcheggiani e Roberto Malini, mantiene l’eleganza formale del testo originale, permettendo all’ascoltatore di immergersi completamente nel meccanismo narrativo di uno dei gialli più celebri della letteratura mondiale. Il titolo è attualmente accessibile per tutti gli abbonati su Audible.it.

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