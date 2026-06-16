Commodore, la resurrezione del marchio passa per i telefoni

(Adnkronos) – Christian Simpson, noto nel mondo del retro gaming con lo pseudonimo di Peri Fractic, ha avviato un’operazione di rilancio commerciale dello storico marchio Commodore partendo da una prospettiva inedita. Dopo il successo della replica del Commodore 64, che ha registrato circa trentamila unità vendute dal suo debutto sul mercato, la nuova dirigenza ha deciso di espandere l’attività intercettando una delle tendenze tecnologiche più rilevanti del 2026: la necessità di disconnessione e il ritorno all’estetica dei primi anni Duemila.

Il nuovo progetto della compagnia si chiama Callback 8020 ed è un telefono cellulare con apertura a conchiglia proposto a un prezzo di partenza di 499 dollari. Dal punto di vista prettamente hardware, il dispositivo non cerca la competizione con i moderni top di gamma, integrando uno schermo interno da 3,25 pollici, un processore MediaTek Helio G81, 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna. La scheda tecnica include caratteristiche ormai desuete nella telefonia contemporanea, come il jack audio per gli auricolari e un’antenna integrata per la radio FM.

La particolarità del terminale risiede nella gestione del software, affidata a una versione personalizzata del sistema operativo Sailfish OS. Il dispositivo è progettato per escludere l’accesso ai browser web e ai server dei principali social network, posizionandosi a metà strada tra i vecchi telefoni cellulari e i moderni dispositivi intelligenti. L’azienda intende implementare un sistema di selezione basato su intelligenza artificiale e revisori umani per consentire l’installazione di utility essenziali o servizi di streaming musicale, escludendo tuttavia le applicazione legate alla produttività lavorativa o alla messaggistica aziendale.

Concepito principalmente come secondo telefono per il fine settimana, il Callback 8020 sostituisce le notifiche invasive con un sistema di segnalazione visiva composto da cinque LED colorati, mentre lo schermo esterno si limita a mostrare l’ora, la data e lo stato della batteria. Oltre alla versione base nelle colorazioni classiche del grigio e del beige, la gamma prevede una variante trasparente ispirata alla moda Y2K e un’edizione speciale limitata. La distribuzione dei primi modelli è pianificata per la fine dell’anno in corso.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)