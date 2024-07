Degrii Zima Pro (2024): il robot da piscina che stravolge il concetto di manutenzione

(Adnkronos) – Il Degrii Zima Pro (2024) si distingue per la sua tecnologia avanzata che consente di risparmiare fatica e tempo prezioso nella manutenzione ordinaria della piscina. La capacità di gestire i percorsi di pulizia in modo intelligente e automatico e la potente forza di aspirazione dell’innovativo robot sono fondamentali, per gestire efficacemente la rimozione di ogni tipo di detrito e sporco presenti sulla superficie, sulle pareti o sul fondo della piscina. Il controllo remoto tramite app prevede tre diverse modalità di pulizia e consente di monitorare l’avanzamento della pulizia e lo stato della batteria in tempo reale. Quando la batteria è quasi scarica, è possibile recuperare il robot con un semplice tocco sullo schermo, senza dover necessariamente entrare in acqua. Il filtro ultrafine in dotazione può essere facilmente pulito con acqua o con una pistola a spruzzo, rendendo semplice e intuitiva anche la manutenzione dello stesso robot. In occasione del Prime Day Amazon, dal 15 al 22 luglio, sarà possibile acquistare il robot da piscina di fascia alta, Degrii Zima Pro (2024) al prezzo di 799 euro, con uno sconto di 400 euro rispetto al prezzo originale di 1.199 euro. Grazie alla dotazione radar a ultrasuoni, il Degrii Zima Pro garantisce una navigazione intelligente che rende immediata e automatica l’identificazione della forma e del materiale della piscina, ottimizzando così la pulizia con una copertura del 100%. Inoltre una carica completa della batteria dura fino a tre ore, permettendo al robot di pulire grandi superfici fino a 460 metri quadrati con una singola carica può pulire una piscina di 460 metri quadrati in 210 minuti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)