Doom e Doom II si rifanno il look su console e PC

(Adnkronos) – DOOM, un titolo che ha definito un genere e ha segnato la storia dei videogiochi, torna a far parlare di sé grazie a una nuova riedizione annunciata da id Software: DOOM + DOOM II. La raccolta, che unisce i primi due capitoli della saga in una versione potenziata e arricchita, è ora disponibile su un’ampia gamma di piattaforme, tra cui PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC tramite Steam, GOG e Microsoft Store. Il prezzo di lancio è di 9,99 euro, ma c’è una sorpresa per i fan di vecchia data: chi possiede già DOOM o DOOM II potrà scaricare gratuitamente la nuova versione. Il ritorno di DOOM e DOOM II in una veste rinnovata è un omaggio non solo ai nostalgici, ma anche alle nuove generazioni di giocatori che desiderano scoprire le radici del genere sparatutto in prima persona. DOOM, rilasciato per la prima volta nel 1993, ha letteralmente rivoluzionato il mondo dei videogiochi, imponendo standard che ancora oggi influenzano lo sviluppo degli FPS (first-person shooter). Il suo sequel, DOOM II, uscito nel 1994, ha consolidato questo successo, arricchendo l’esperienza di gioco con nuove sfide e contenuti. La nuova edizione DOOM + DOOM II non si limita a una semplice riproposizione dei giochi originali, ma offre un pacchetto completo che include una serie di espansioni e contenuti aggiuntivi. Tra questi, spiccano TNT: Evilution e The Plutonia Experiment, due episodi aggiuntivi che hanno fatto la storia dell’espansione dei contenuti di DOOM II, e No Rest for the Living, un’altra aggiunta significativa che amplia ulteriormente l’universo del gioco. Per i più appassionati, c’è anche Sigil, una mod creata dal leggendario designer John Romero, e una nuovissima espansione, Legacy of Rust, realizzata in collaborazione con Nightdive Studios e MachineGames. In totale, DOOM + DOOM II offre ai giocatori ben 187 mappe di missione e 43 mappe deathmatch, garantendo ore di intrattenimento e sfida. Ma le novità non finiscono qui: questa riedizione introduce anche una serie di miglioramenti tecnici che rendono l’esperienza di gioco ancora più fluida e coinvolgente. Tra questi, spicca il supporto per il multiplayer online cross-platform, che permette fino a 16 giocatori di sfidarsi o collaborare indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, e l’aggiunta di mod supportate dalla comunità con un pratico browser in-game, che permette di esplorare e installare facilmente le creazioni dei fan. Dal punto di vista tecnico, DOOM e DOOM II beneficiano di un notevole miglioramento delle prestazioni grazie al rendering multithread che supporta risoluzioni fino a 4K e un frame rate di 120 fotogrammi al secondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il tutto è reso possibile dal motore KEX, che porta con sé anche la compatibilità con centinaia di mod create dalla comunità negli ultimi 25 anni. Per rendere il gioco accessibile a un pubblico ancora più ampio, id Software ha implementato diverse opzioni di accessibilità, tra cui un font moderno per migliorare la leggibilità, modalità ad alto contrasto, text-to-speech e speech-to-text per le chat multiplayer. Inoltre, il gioco è ora tradotto in otto nuove lingue, inclusi il portoghese brasiliano e il russo. DOOM + DOOM II include anche una serie di miglioramenti già presenti nelle versioni precedenti, come il supporto per i controller moderni, un sistema di cambio rapido delle armi, il puntamento giroscopico su PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch, e il supporto per la modalità split-screen locale fino a quattro giocatori. Per i puristi, il gioco ripristina anche la colonna sonora originale utilizzando l’hardware dell’epoca, offrendo un’autentica immersione sonora nell’azione frenetica di DOOM. In sintesi, DOOM + DOOM II rappresenta un’offerta imperdibile sia per i veterani della saga che per i nuovi arrivati. Con una combinazione di contenuti classici e innovazioni moderne, questa riedizione celebra l’eredità di uno dei giochi più influenti di tutti i tempi, assicurando che l’iconico marine spaziale continui a combattere demoni per molti anni a venire. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)