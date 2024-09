EA Sports FC 25 svela la classifica dei 25 giocatori e delle 25 giocatrici che hanno ottenuto più voti

(Adnkronos) –

Electronics Arts Inc. (NASDAQ: EA), in una nota ufficiale, ha annunciato le classifiche dei 25 migliori giocatori e giocatrici di EA SPORTS FC 25, mettendo in evidenza i talenti di spicco dei campionati mondiali più prestigiosi. Quest’anno, il gioco introduce nuove dinamiche e un’esperienza autentica, coinvolgendo giocatori maschili e femminili in maniera indipendente e innovativa.

Le valutazioni dei giocatori in EA SPORTS FC 25 hanno un ruolo cruciale, influenzano la nuova esperienza 5v5 Rush presente in tutte le modalità di gioco principali, incoraggiando la sperimentazione per scoprire nuove e avvincenti dinamiche, con piccole squadre, basate sui punti di forza dei singoli giocatori. Le valutazioni dei giocatori contribuiranno anche a rendere più autentica la strategia di squadra 11v11 grazie a FC IQ, un nuovo modello di intelligenza artificiale che si basa anche sui dati del mondo reale per influenzare le tattiche dei giocatori attraverso i nuovi ruoli dei calciatori.

Con oltre 19.000 calciatori presenti in EA SPORTS FC 25, le valutazioni di ogni giocatore nel formato Ultimate Team sono strettamente correlate ai loro rispettivi campionati e agli avversari reali, garantendo così un grado di autenticità senza precedenti nel gioco.

Jude Bellingham, cover star dell’edizione di quest’anno, esprime il suo entusiasmo: “È incredibile essere uno dei giocatori più quotati in un gioco così leggendario. Non vedo l’ora di vedere come andrà questa stagione e spero di poter salire ancora di livello per le valutazioni del prossimo anno”. “È un onore essere tra i giocatori valutati con i rating più alti e l’atleta donna più quotata in un gioco così fantastico”, ha dichiarato Aitana Bonmatí. “Sono orgogliosa di essere una ambassador a livello globale di FC 25 e del fatto che EA SPORTS stia investendo su una donna in posizione di primo piano. Questo si riflette nel gioco e sono felice di farne parte”. “Essere classificati tra i primi 25 in questo gioco è una sensazione incredibile”, ha detto Antoine Griezmann. “È una testimonianza del duro lavoro e della dedizione, e non potrei essere più motivato. Ora si tratta di continuare a dimostrare il mio valore sul campo. Con il sostegno della squadra, sono fiducioso che potremo raggiungere nuovi traguardi insieme in questa stagione”. “Sono davvero entusiasta dell’uscita delle valutazioni di EA SPORTS FC 25”, ha dichiarato Sophia Smith. “Questo momento è un’opportunità per celebrare il duro lavoro, le abilità uniche e gli incredibili risultati dei giocatori di talento della NWSL, e non vedo l’ora di vedere come le mie valutazioni si rifletteranno nel gioco”. Nel corso della settimana saranno annunciate le valutazioni complete dei giocatori degli oltre 700 club e dei più di 30 campionati giocabili in EA SPORTS FC 25.

EA SPORTS FC 25 sarà disponibile il 27 settembre 2024 con accesso anticipato alla Ultimate Edition a partire dal 20 settembre 2024. Sono già disponibili i preordini per EA SPORTS FC 25, che sarà lanciato su PlayStation®5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch™.