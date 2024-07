Emporia lancia il nuovo smartphone SMART.6lite: la tecnologia accessibile per tutti

(Adnkronos) – L’azienda europea di smartphone emporia, che sviluppa, progetta e produce smartphone, smartwatch, app e telefoni cellulari di alta qualità con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla facilità d’uso ha annunciato il lancio dello smatphone emporiaSMART.6lite. Evoluzione dell’emporiaSMART.5, eletto per tre volte consecutive “smartphone senior dell’anno” in Germania, il nuovo emporiaSMART.6lite è progettato per offrire un’esperienza d’uso semplice e intuitiva, con ottime fotocamere e funzionalità avanzate, mantenendo un design compatto e semplice da maneggiare. Hardware e software sono stati creati in Europa, incorporando le esigenze e i suggerimenti dei clienti. Tutti i dispositivi emporia sono sviluppati basandosi su indagini condotte tra gli utenti europei, raccogliendo feedback per migliorare costantemente l’offerta. Nonostante le dimensioni ridotte, lo SMART.6lite include un sensore per le impronte digitali, essenziale per applicazioni bancarie e transazioni sicure, e un pulsante antipanico per una maggiore sicurezza e ha in dotazione uno schermo da 5,45 pollici che garantisce una buona leggibilità e usabilità.

Mauro Invernizzi, Amministratore Delegato di emporia Telecom Italia, racconta ad Adnkronos quali sono stati i principali fattori che hanno contribuito al successo dell’emporiaSMART.5 come “smartphone senior dell’anno” in Germania per tre volte consecutive e come il nuovo modello porti delle importanti novità. “L’emporia SMART.5 è un telefono Easy to use, grazie al suo menu di navigazione semplice e intuitivo, tasti fisici per agevolare alcune operazioni e tanto altro. Il successo ottenuto da questo smartphone è determinato da una varietà di funzionalità che non sono presenti nei dispositivi dei nostri competitor: navigazione chiara nel menu con solo 3 schermate, ampi pannelli di controllo, assistente vocale, pagamenti NFC, pulsante fisico per le chiamate di emergenza, base di ricarica, Smart Cover interattiva brevettata che consente di utilizzare le funzioni essenziali (risposta e riaggancio delle chiamate, fotocamera e torcia) anche quando il telefono è chiuso. E ancora un manuale d’uso stampato, e il tasto di emergenza, sul retro dello smartphone, che può essere riprogrammato per soddisfare altre funzioni, come la fotocamera o la risposta alle chiamate e la presenza di un sensore fingerprint. Il tutto con un ottimo rapporto qualità-prezzo.”



Con il lancio del nuovo emporiaSMART.6lite, quali miglioramenti specifici sono stati introdotti rispetto al modello precedente e come rispondono alle esigenze dei vostri clienti?

“Le migliorie sono diverse”, continua Mauro Invernizzi, “come le dimensioni esterne più compatte. La sensazione in mano è ancora migliore. Poiché l’ampiezza della mano diminuisce con l’età, lo smartphone è ancora più facile da usare con una sola mano. Il tempo di standby è ancora più lungo: l’autonomia in standby è stata aumentata di quasi 40 ore per un totale di 288 ore (= 12 giorni!), un aspetto particolarmente importante per le persone anziane. Abbiamo raddoppiato la ROM a 128 gigabyte. Sempre più anziani utilizzano la fotocamera per fare video e foto. Poiché questo gruppo target è ancora restio a utilizzare i servizi cloud, era importante che i nostri prodotti si adattassero.”

Emporia ha sviluppato il design e l’interfaccia dei suoi dispositivi in Europa, basandosi sui feedback degli utenti. Come avviene questo processo di raccolta e implementazione dei suggerimenti?

Il processo di progettazione e sviluppo si basa su tre pilastri. In primo luogo, ci basiamo sulle più recenti scoperte in materia di UX provenienti da università e istituti di ricerca come la Chemnitz University of Technology, il MIT di Cambridge e l’Ars Electronica Futurelab di Linz. Per esempio, c’è un dialogo regolare con i docenti del Seniorenkolleg dell’Università di Tecnologia di Chemnitz, che mettono alla prova i nostri dispositivi e li utilizzano anche nelle loro lezioni. In secondo luogo,

workshop con il gruppo target, che vengono condotti a livello Europeo. Ad esempio, invitiamo i cittadini anziani a trascorrere una giornata con noi per sviluppare lo “smartphone del futuro”. Le lezioni apprese (come la crescente importanza del riconoscimento vocale in questo gruppo target) vengono trasmesse direttamente ai nostri team di progettazione e sviluppo. In terzo luogo, la formazione. Insieme ai partner, emporia organizza regolarmente corsi di formazione sugli smartphone sia per i principianti digitali che per gli utenti più esperti. I feedback sui nostri dispositivi, i punti di forza e di debolezza e le esigenze e i requisiti generali degli utenti vengono presi in considerazione nello sviluppo di nuovi dispositivi e applicazioni.”

La sicurezza è chiaramente una priorità per emporia, come dimostrato dall’inclusione del sensore per le impronte digitali e del pulsante antipanico nello SMART.6lite ma anche dalla Smartcover interattiva e brevettata, che permette di attivare le funzioni essenziali anche quando il telefono è chiuso. Quali altre misure di sicurezza vengono adottate per garantire la protezione dei dati degli utenti?

“I nostri smartphone sono basati su Android. Possiamo quindi garantire aggiornamenti regolari della sicurezza fino a cinque anni, che si tradurranno in una maggiore sicurezza per i nostri utenti. Forniamo inoltre agli utenti le informazioni necessarie su come gestire la propria sicurezza (ad esempio nel manuale d’uso o nella guida dello smartphone).”

Con una quota di mercato del 66% in Europa, quali sono i piani futuri di emporia per espandere ulteriormente la propria presenza nel mercato globale degli smartphone e quali sfide prevede di affrontare?

“La quota si riferisce al mercato degli smartphone senior. Per garantire ed espandere la nostra posizione di mercato, ci muoviamo in diverse direzioni.- Sappiamo che anche gli utenti più esperti apprezzano la semplicità e la chiarezza. Inoltre, molte persone, anche giovani, si sentono sopraffatte dalla velocità e dalla varietà delle opzioni digitali. Con gli emporia, ci concentriamo su una multifunzionalità semplice. Ad esempio, il pulsante antipanico, facilmente accessibile, è stato progettato come tasto di scelta rapida. Ciò significa che è possibile assegnarlo facilmente all’assistente vocale o alla fotocamera. È anche possibile utilizzare il tasto di scelta rapida come pulsante di emergenza, ad esempio se si vuole tornare a casa da soli la sera e sentirsi al sicuro. Il credo è: la semplicità è una scelta. emporia, continua l’amministratore delegato di emporia Telecom, genera l’80% del suo valore aggiunto in Europa, pur essendo prodotto in Cina (Shenzhen). Ciò significa che emporia paga le tasse in Europa e crea posti di lavoro in Europa. In futuro vogliamo enfatizzare ancora di più questo valore aggiunto. Dopo tutto, è importante dove vanno a finire i soldi delle nostre tasse. Altro aspetto cruciale riguarda la riparazione e l’assistenza nel cuore dell’Europa. emporia ha un proprio centro di assistenza e riparazione presso la sede centrale di Linz, in Austria, dove è possibile riparare smartphone e telefoni a pulsante e sostituire batterie o display in modo rapido ed economico. In futuro continueremo ad ampliare questo servizio. Infine, ”

“, la hotline del servizio clienti emporia è ancora gestita da persone “vere”, non da chatbot. Questo è un altro servizio che ci distingue dalla concorrenza e ci aiuterà a rafforzare ulteriormente la nostra posizione sul mercato.”



L'emporiaSMART.6lite è disponibile presso il sito ufficiale di emporia, Amazon e Esprinet al prezzo consigliato di 249,99 € e include una base di ricarica e un manuale di istruzioni completo in formato cartaceo, con QR code per ulteriori informazioni e assistenza.