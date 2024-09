Expo 2025 a Osaka, Capcom presenta l’experience Monster Hunter Bridge

(Adnkronos) – Capcom ha annunciato la sua sponsorizzazione del Padiglione Osaka Healthcare, presentato dal Comitato Promozione Expo 2025 in occasione dell’Expo 2025 a Osaka, Kansai, Giappone. Inoltre, l’azienda presenterà un’esperienza interattiva denominata Monster Hunter Bridge all’interno del Padiglione, nella XD Hall, dove i visitatori potranno sperimentare il futuro dell’intrattenimento. Ispirandosi al tema “Reborn” del Padiglione Osaka Healthcare, e in linea con il tema generale dell’Expo 2025 “Designing Future Society for Our Lives”, Capcom ha deciso di presentare un’attrazione interattiva che incorpora i concetti di natura, esseri viventi e la meraviglia della vita, temi importanti nella serie Monster Hunter. Monster Hunter Bridge è un’attrazione unica creata da Capcom esclusivamente per l’Expo 2025. I visitatori della sala indosseranno dispositivi AR speciali e potranno godere di questa attrazione interattiva che combina un teatro a 360 gradi, audio immersivo e pavimento vibrante. Capcom sta sviluppando Monster Hunter Bridge con l’obiettivo di fondere sogno e realtà per offrire un’esperienza coinvolgente senza precedenti. L’azienda spera che i visitatori attendano con ansia questa attrazione unica nel suo genere, che li porterà a stretto contatto con i Felyne del gioco e a incredibili incontri con mostri, e che potrà essere vissuta solo all’Expo 2025. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)