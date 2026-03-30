FalComics 2026: programma, ospiti e tema “Wonder”

(Adnkronos) – Dal 15 al 17 maggio 2026, le strade di Falconara Marittima ospiteranno un palinsesto che spazia dal fumetto al gaming, fino alla musica e alle arti digitali. Il tema scelto per quest’anno è “Wonder”, un concetto che invita i visitatori a recuperare uno sguardo curioso e privo di pregiudizi verso il mondo dell’immaginazione. L’evento, a ingresso gratuito, si inserisce nel circuito C.F.C. Comics Festival Community, confermando la sua natura di motore di sviluppo per l’attrattività del territorio litoraneo marchigiano.

L’identità visiva dell’edizione 2026 è affidata alla matita di Elena Casagrande, artista di fama internazionale già vincitrice dell’Eisner Award per il suo lavoro su Black Widow e firma prestigiosa per Marvel e DC Comics. La sua locandina funge da manifesto per un programma che vanta anticipazioni di rilievo, tra cui la partecipazione dei massimi esponenti delle sigle televisive italiane, Cristina D’Avena e Giorgio Vanni. Il Sindaco Stefania Signorini ha dichiarato: “FalComics è diventato, in pochi anni, uno degli appuntamenti più attesi e identitari per Falconara, capace di portare nella nostra città entusiasmo creatività e un pubblico che arriva da ogni parte d’Italia, coinvolgendo cittadini, attività, associazioni e, soprattutto, tanti giovani. Dal 15 al 17 maggio torneremo ad accogliere migliaia di visitatori per vivere insieme un evento che unisce generazioni diverse attraverso il linguaggio universale del fumetto e del mondo dell’intrattenimento. Ma FalComics è anche un formidabile motore concreto di sviluppo per tutto il territorio, un’opportunità che coinvolge Falconara nella sua interezza, contribuendo a rafforzarne l’attrattività e a creare opportunità per la nostra comunità”.

Ne parla così Gianluca Del Carlo Direttore Artistico di FalComics: “Pensando alla quinta edizione di Falcomics, da quando accettammo la sfida visionaria del Sindaco Signorini, il primo pensiero che mi viene è di profonda gratitudine verso un gruppo di lavoro straordinario e verso tutta la città, perché questo festival è prima di tutto di Falconara, dei suoi vicoli, delle sue piazze, dei sorrisi di chi lo vive e lo fa vivere non solo nei giorni del festival, ma per tutto l’anno, in una fusione dove ormai non si capisce più chi abbia contaminato chi, in un’esplosione continua di emozioni”.

Tra le novità assolute spicca la presenza dell’illustratore giapponese Yuji Kaida, celebre universalmente come il “pittore dei kaiju” per le sue storiche rappresentazioni di Godzilla e per i lavori su franchise come Gundam e Ultraman. Per la sua prima volta in Italia, Kaida sarà protagonista di meet & greet e di una masterclass esclusiva.

Il Direttore Artistico Gianluca Del Carlo ha evidenziato: “Il festival è ormai una fusione dove non si capisce più chi abbia contaminato chi, in un’esplosione continua di emozioni che coinvolge vicoli e piazze cittadine.” La manifestazione si conferma dunque uno spazio vivo in cui i linguaggi artistici dialogano con le nuove tecnologie, offrendo una prospettiva esperienziale sulla cultura contemporanea.

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