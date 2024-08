Foamstars, lo Splatoon di Square Enix sarà gratis da ottobre

(Adnkronos) – Square Enix ha annunciato oggi che il titolo sparatutto online 4v4, Foamstars, passerà al modello free-to-play su PlayStation 5 e PlayStation 4 a partire dal 4 ottobre alle 3:00 del mattino. L’accesso al gioco sarà gratuito per tutti i giocatori, indipendentemente dalla sottoscrizione a PlayStation Plus. Coloro che hanno già acquistato il gioco riceveranno un “Legacy Gift” contenente skin esclusive, un design per lo Slideboard e un titolo. Ulteriori dettagli su come ottenere il Legacy Gift saranno comunicati prossimamente. In vista del lancio free-to-play, è attualmente in corso la settima stagione di Foamstars, Golden Beats, che introduce la nuova Foamstar Bublo e due nuovi eventi stagionali: Ranked Party ed Extreme Party. Il Season Pass Golden Beqats offre ricompense gratuite, tra cui Bublo, skin per armi e personaggi. I giocatori possono progredire nei livelli della stagione completando battaglie, missioni e sfide settimanali. È disponibile anche un Season Pass Premium al prezzo di 5,99 euro, che sblocca immediatamente tutti i premi fino al livello attuale del giocatore. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)