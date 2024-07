Fortnite sta per tornare su iPhone e iPad

(Adnkronos) – Epic Games si avvicina al ritorno di Fortnite sui dispositivi iOS in Europa. Dopo aver annunciato che la richiesta di approvazione per l'Epic Games Store era stata respinta da Apple, la situazione si è rapidamente ribaltata: ora, secondo il Ceo di Epic Games, Tim Sweeney, la richiesta è stata accettata. Questa svolta rappresenta un passo importante per i giocatori europei che attendono con ansia di poter scaricare nuovamente Fortnite sui loro iPhone e iPad. Sebbene ci vorranno ancora alcuni mesi prima che l'Epic Games Store sia effettivamente disponibile sui dispositivi iOS in Europa, uno degli ostacoli principali è stato superato. La vicenda fa parte di una più ampia disputa tra Epic Games e Apple. Il contenzioso tra i due colossi è iniziato nell'agosto 2020, quando Epic ha introdotto un sistema di pagamento diretto all'interno di Fortnite, bypassando il sistema di pagamento dell'App Store di Apple, che prevede una commissione del 30 per cento su tutte le transazioni. Apple ha reagito rimuovendo Fortnite dall'App Store, sostenendo che Epic aveva violato le linee guida dell'App Store. Epic ha risposto con una causa legale, accusando Apple di monopolio e pratiche anticoncorrenziali. Il caso ha sollevato importanti questioni su come vengono gestiti gli ecosistemi delle app e i modelli di business delle piattaforme digitali.

