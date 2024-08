Gamescom 2024: importante presenza italiana a Colonia

(Adnkronos) –

Agenzia ICE, in collaborazione con l’associazione di categoria IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), organizza un padiglione italiano con la partecipazione di una delegazione di 21 aziende italiane a Gamescom, la più importante fiera del gaming in Europa, in programma nella Business Area dal 21 al 23 agosto 2024 presso la Koelnmesse di Colonia. Gamescom è la più grande fiera al mondo per le ultime tendenze e innovazioni nel settore dei videogiochi, con un totale di 230.000 metri quadrati di spazio espositivo. Per l’edizione 2024 saranno presenti oltre 1400 espositori provenienti da 64 Paesi. L’Italia partecipa alla fiera dal 2015.

Con un giro d’affari pari a 2,3 miliardi di euro nel 2023, il mercato italiano dei videogiochi mostra un trend di crescita del 5% rispetto al 2022 e del 28% rispetto al 2019, presentando notevoli opportunità di sviluppo. Nel 2023 sono inoltre aumentati gli acquisti di nuovi videogiochi (+6% rispetto al 2022), in particolare per console e PC in relazione ai download di nuovi titoli (+19% anno su anno). Calano invece gli acquisti in-game, inclusi download di DLC, servizi on demand e sottoscrizioni ai servizi delle console, con una diminuzione del -42% rispetto al 2022. Nonostante ciò, il software rimane il segmento più rilevante, rappresentando il 71% del giro d’affari del settore, pari a 1,6 miliardi di euro. (Fonte: rapporto “I Videogiochi in Italia nel 2023” – IIDEA) Il settore è fortemente votato all’export. Il mercato di sbocco primario per l’industria italiana dei videogiochi rimane l’Europa, nonostante recentemente sia calata la quota di esportazioni (dal 60% nel 2021 al 43% nel 2022) in favore di un aumento verso il Nord America (dal 25% nel 2021 al 40% nel 2022). A livello globale, si stima inoltre che quest’anno i ricavi del mercato dei videogiochi aumenteranno: i ricavi globali per il 2022 sono stati stimati a quasi 314miliardi di euro, di cui il 71.5%, pari a 224.3 miliardi di euro, per i giochi per dispositivi mobili. (Fonte: dati IIDEA)



La collettiva italiana sarà presente al padiglione 4.1, stand C031g – D040g.



