Google svela Pixel 9 Pro dopo la fuga di notizie

(Adnkronos) – Google ha rivelato ufficialmente l’aspetto del Pixel 9 Pro, il suo prossimo smartphone top di gamma, dopo una serie di fughe di notizie che hanno mostrato il telefono in diversi dettagli, inclusi video hands-on e confronti con altri dispositivi recenti. La compagnia prevede di presentare ulteriori dettagli sulla linea Pixel 9 e altri dispositivi in arrivo durante un evento che si terrà presso il quartier generale di Google in California il 13 agosto. In un video, l’azienda ha fornito un breve sguardo al Pixel 9 Pro e ha anticipato che l’intelligenza artificiale e Gemini saranno componenti importanti del dispositivo. È già possibile iscriversi per ricevere informazioni sul Pixel 9 Pro dallo store online di Google, dove è presente un’altra immagine del telefono. Recenti documenti normativi e altre fughe di notizie indicano che Google sta pianificando il lancio di quattro telefoni: il Pixel 9, il Pixel 9 Pro, il Pixel 9 Pro XL e il Pixel 9 Pro Fold. Con l’evento che si terrà tra meno di un mese, non dovremo aspettare ancora molto per vedere ufficialmente cosa ha in serbo Google. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)