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Grand Theft Auto VI, svelate copertina e data di inizio dei preordini

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(Adnkronos) – Rockstar Games prosegue la strategia di avvicinamento al debutto di Grand Theft Auto VI attraverso la pubblicazione di un nuovo filmato promozionale. La breve clip svela ufficialmente la copertina del titolo, la quale si inserisce nel solco della tradizione estetica della saga. L’illustrazione mette infatti in risalto le tonalità accese della rinnovata Vice City e introduce visivamente i due protagonisti della storia, il tutto scandito da un comparto sonoro coerente con l’ambientazione del gioco. 

La novità principale riguarda tuttavia la commercializzazione dell’opera. L’azienda ha confermato che le prenotazioni prenderanno il via il 25 giugno, coinvolgendo sia i negozi digitali delle varie piattaforme sia una selezione di rivenditori fisici. Nonostante l’annuncio non sia stato accompagnato da sequenze di gioco inedite, l’avvio imminente dei preordini rende altamente probabile la diffusione di un ulteriore trailer promozionale nel corso delle prossime settimane. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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