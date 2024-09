Honor MagicBook Art 14, la rivoluzione dell’intelligenza artificiale arriva anche su laptop

(Adnkronos) – L’IFA 2024 ha evidenziato, in modo evidente, il trend evolutivo che caratterizzerà i prossimi anni dei dispositivi portatili: riduzione del peso, diminuzione dello spessore e potenza di calcolo arricchita da funzionalità AI. Honor si conferma pioniere di questo trend, con il lancio dell’Honor MagicBook Art 14, un laptop caratterizzato da un design esteticamente accattivante ma anche incredibilmente resistente e leggero. Con un peso di solo circa 1 kg (1,03 kg per essere precisi) e uno spessore di 10 mm, il MagicBook Art 14 è uno dei laptop più sottili e leggeri sul mercato, perfetto per la portabilità senza alcuna compromissione delle prestazioni. La sensazione al tocco è quella di non avere in mano un laptop. Il nuovo dispositivo, presentato durante la conferenza dal CEO George Zhao, colpisce immediatamente per il display HONOR FullView Touch da 14,6 pollici con risoluzione 3,1K, che offre una delle migliori prestazioni del mercato con immagini nitide e colori vividi. Il rapporto schermo/corpo del 97% è uno dei più elevati nella sua categoria e permette una visione immersiva, ideale per il lavoro creativo e l’intrattenimento. La protezione avanzata degli occhi attraverso tecnologie come il PWM Dimming a 4320 Hz e la modalità E-book, sottolineano la centralità dell’utente finale nella progettazione di questo e degli altri dispositivi marchio Honor. La tecnologia Spatial Audio di Honor, combinata con potenti algoritmi AI, combina la ricostruzione spaziale e l’equalizzazione della qualità del suono per creare un ambiente audio realistico. Insieme ad algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, il design del microfono potenziato bidirezionale garantisceuna cattura del suono e una riduzione del rumore superiori in qualsiasi condizione, ideali per scenari come riunioni di gruppo e interviste. Una telecamera estraibile, alloggiata nel dispositivo, permette una visione frontale e una visione posteriore grazie ad un attacco sulla parte superiore dello schermo. Equipaggiato con il processore Intel® Core™ Ultra 7 155H, il MagicBook Art 14 adotta core eterogenei, con sei core ad alte prestazioni, otto core efficienti e due core efficienti a basso consumo che possono aumentare il boost del dispositivo fino a 4,8 GHZ, consentendo una facile gestione delle attività più impegnative con eccellenti prestazioni multitasking e risparmio della batteria. Il notebook Honor presenta un raddoppio delle prestazioni della GPU e un incremento del 70% delle prestazioni dell’intelligenza artificiale, che lo rendono una scelta affidabile per gli utenti che desiderano un’esperienza portatile ad alte prestazioni. Il portatile è dotato di più porte, tra cui Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI e un jack da 3,5 mm per cuffie/microfono, che migliorano la praticità complessiva e garantiscono un’esperienza d’uso senza interruzioni. In collaborazione con Microsoft, HONOR MagicBook Art 14 offre agli utenti l’accesso alle funzioni avanzate di Copilot, tra cui la gestione intelligente delle e-mail, l’analisi e la visualizzazione dei dati, la trascrizione e la sintesi in tempo reale, aumentando la produttività e l’efficienza. Per migliorare ulteriormente l’efficienza energetica, il portatile è dotato di OS Turbo 3.0 guidato dall’intelligenza artificiale, che ottimizza il consumo energetico analizzando il comportamento dell’utente e regolando con precisione le strategie di prestazione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)