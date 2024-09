Huawei presenta il primo smartphone pieghevole con tre schermi

(Adnkronos) – Dopo settimane di anticipazioni, Huawei ha presentato ufficialmente il Mate XT Ultimate Design, il primo smartphone pieghevole al mondo dotato di doppia cerniera e tre schermi. Il nuovo dispositivo, rivoluzionario sia in termini di design che di tecnologia, si posiziona anche tra i prodotti più costosi sul mercato. In Cina, il prezzo di partenza per il modello con 256GB di memoria interna è di 19.999 yuan (circa 2.600 euro), una cifra che supera di circa 300 euro il costo di un MacBook Pro di ultima generazione. Tutti i modelli del Mate XT sono dotati di 16GB di RAM, con opzioni di archiviazione aggiuntive che comprendono un modello da 512GB a 21.999 yuan (quasi 3.000 euro) e una versione da 1TB a 23.999 yuan (circa 3.200 euro). Prima ancora che fossero annunciati i prezzi ufficiali, il rivenditore cinese Vmall ha registrato ben 3,7 milioni di preordini, confermando l’interesse elevato per il nuovo smartphone. Il Mate XT si distingue per il suo innovativo design a doppia cerniera inversa, che consente allo schermo di piegarsi a forma di “Z”. Questo permette di utilizzare il dispositivo in diverse modalità, offrendo grande versatilità. Lo schermo OLED misura 6,4 pollici quando è completamente chiuso, come un tradizionale dispositivo a schermo singolo. Quando è completamente aperto, lo schermo si espande fino a 10,2 pollici (con una risoluzione di 2.232 x 3.184 pixel), mentre è possibile utilizzarlo anche in una configurazione intermedia da 7,9 pollici. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5.600mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 66W, oltre alla ricarica wireless da 50W. Sul retro, il Mate XT è dotato di un sistema a tripla fotocamera che include una fotocamera principale da 50 megapixel, un’ultragrandangolare da 12 megapixel e una fotocamera periscopica da 12 megapixel. La fotocamera frontale, da 8 megapixel, è integrata nello schermo sinistro quando il dispositivo è completamente aperto. Per quanto riguarda la disponibilità internazionale, Huawei non ha ancora fornito informazioni ufficiali, e non è chiaro se il Mate XT Ultimate Design sarà disponibile al di fuori della Cina. Tuttavia, dati i prezzi e l’innovatività del dispositivo, è probabile che Huawei miri a una diffusione limitata per i primi tempi, concentrandosi sul mercato interno. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)