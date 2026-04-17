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I nuovi titoli del PlayStation Plus di aprile

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha confermato l’aggiornamento di aprile 2026 per i cataloghi Extra e Premium, proponendo un pacchetto di titoli che punta sulla varietà dei generi e sul richiamo di franchise consolidati. Tra le novità di maggior rilievo figura The Casting of Frank Stone, opera sviluppata da Supermassive Games che applica la collaudata formula narrativa dello studio alle atmosfere di Dead by Daylight. L’esperienza, focalizzata sulle scelte del giocatore e sulle conseguenze permanenti per i protagonisti, trasporta gli utenti a Cedar Hills per indagare l’eredità di un violento passato che si intreccia con elementi soprannaturali. 

Il settore automobilistico è rappresentato da The Crew Motorfest, il racing open world ambientato nell’arcipelago delle Hawaii. Il titolo di Ubisoft permette di esplorare l’isola di Oahu attraverso diverse discipline motoristiche, offrendo centinaia di veicoli iconici e sfide tematiche che spaziano dalle strade cittadine di Honolulu ai sentieri vulcanici. Sul fronte sportivo, l’arrivo di Football Manager 26 Console segna un momento significativo per la serie grazie all’inclusione della licenza ufficiale della Premier League, accompagnata da un sensibile potenziamento del comparto visivo e delle animazioni volumetriche per aumentare il realismo della simulazione a bordocampo. 

La line-up prosegue con il ritorno di Aloy in Horizon Zero Dawn Remastered, versione aggiornata tecnicamente dell’action RPG di Guerrilla Games che garantisce un comparto tecnico rinnovato su PlayStation 5, mentre gli utenti di vecchia generazione potranno accedere alla Complete Edition. L’offerta si completa con una serie di titoli eterogenei come il deckbuilder strategico Monster Train, l’irriverente sandbox Squirrel with a Gun e l’action roguelite di Koei Tecmo, Warriors: Abyss, che mette in scena battaglie campali contro orde di nemici utilizzando oltre cento eroi storici. Per gli abbonati al piano Premium, il catalogo dei classici si espande con Wild Arms 4, titolo originariamente uscito su PlayStation 2 e ora arricchito da funzionalità moderne come il salvataggio rapido e il sistema di riavvolgimento. Tutti i contenuti saranno accessibili a partire dal 21 aprile. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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