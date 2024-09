I prezzi in Italia di iPhone 16, AirPods 4 e nuovi Apple Watch

(Adnkronos) – In occasione dell’evento “It’s Glowtime”, Apple ha presentato nuovi dispositivi tra le sue linee più amate, in primis iPhone. La linea iPhone 16 offre diverse opzioni di prezzo e capacità di archiviazione, vediamo quali. L’iPhone 16 parte da 979 euro per 128 GB, sale a 1.109 euro per 256 GB e raggiunge 1.359 euro per 512 GB. L’iPhone 16 Plus, con schermo più grande, inizia da 1.129 euro (128 GB), passa a 1.259 euro (256 GB) e arriva a 1.509 euro (512 GB). Per i modelli Pro, l’iPhone 16 Pro parte da 1.239 euro (128 GB), sale a 1.369 euro (256 GB), 1.619 euro (512 GB) e tocca 1.869 euro per 1 TB. Infine, l’iPhone 16 Pro Max, il più costoso, parte da 1.489 euro (256 GB), passa a 1.739 euro (512 GB) e raggiunge 1.989 euro per 1 TB. Per quanto riguarda Apple Watch, il nuovo Series 10 parte da 459 euro per il modello in alluminio, mentre quello in titanio ha un costo di partenza di 809 euro. Gli auricolari AirPods 4 partono da 149 euro per il modello base, mentre quello con cancellazione attiva del rumore costerà 199 euro. Gli AirPods Max in nuovi colori e con porta USB-C costeranno 579 euro con incisione gratuita, mentre l’Apple Watch Ultra 2 nella nuova colorazione nera costerà 909 euro. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)