Il futuro degli Apple Watch: Series 10 e Watch Ultra 3

(Adnkronos) – Gli appassionati degli Apple Watch potrebbero presto assistere all'introduzione di grandi novità con la prossima generazione di smartwatch della Mela, prevista per il debutto a ottobre. Secondo le ultime indiscrezioni dell'analista Mark Gurman nella sua newsletter "Power On" per Bloomberg, l'Apple Watch Series 10 potrebbe adottare lo stesso schermo da 49mm del modello Ultra, pensato per gli amanti delle attività all'aperto. Questo cambiamento si accompagnerebbe a una cassa più sottile e a un nuovo chip che potrebbe gettare le basi per futuri miglioramenti legati all'intelligenza artificiale. La voce sul nuovo schermo è avvalorata da un rendering trapelato il mese scorso, che mostra un display da due pollici per la Series 10. Gurman afferma che, a parte questo, il design dell'orologio rimarrà sostanzialmente invariato. La mancanza di attacchi magnetici per i cinturini, per molti utenti, è una buona notizia, poiché permetterà di continuare a utilizzare i cinturini già in loro possesso. Tuttavia, ci sono incertezze riguardo ai nuovi sensori. Apple sta riscontrando difficoltà nell'implementazione di due importanti aggiornamenti per i sensori di salute. Nonostante gli sforzi, la compagnia non è riuscita a migliorare sufficientemente l'affidabilità del monitor della pressione sanguigna e l'impossibilità di utilizzare il sensore di ossigeno nel sangue sta ostacolando l'integrazione del rilevamento dell'apnea notturna. Apple sta anche pianificando una versione più economica dell'Apple Watch SE, per competere con il Galaxy Watch FE di Samsung, che costa poco più di 200 euro. Una soluzione potrebbe essere l'uso di una cassa in plastica rigida, che renderebbe l'orologio non solo più economico, ma anche più leggero. Infine, Gurman segnala che Apple rilascerà un Watch Ultra 3, che però non presenterà significativi cambiamenti estetici. Questo modello sarà dotato del nuovo chip che alimenterà anche la Series 10.