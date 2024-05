Il Pokémon Special Championship 2024 sbarca a Bologna

(Adnkronos) – Il weekend del 1° e 2 giugno a Bologna Fiere si trasformerà nel palcoscenico del Pokémon Special Championship 2024, un evento che promette di scaldare gli animi degli appassionati del franchise. Quest'anno, l'evento non solo segnerà l'apice della stagione competitiva europea ma offrirà anche ai giocatori l'opportunità di aggiudicarsi i preziosi Championship Point. Gli allenatori dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto su Nintendo Switch e i giocatori di Pokémon GO e del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon avranno a disposizione l'ultima grande occasione per accumulare i punti necessari per garantirsi un invito ai Campionati Mondiali di Pokémon alle Hawaii in agosto. Il campionato prevede premi da 200 Championship Point per il primo classificato, 160 per il secondo finalista e 130 per la Top 8. Il vincitore del torneo, inoltre, otterrà un invito diretto alla finale dei Campionati Mondiali a Honolulu. Oltre alle competizioni ufficiali, il Pokémon Special Championship offre un'area divertimento pensata per i giocatori casual e i più giovani. Questa Fun Area permetterà a tutti di godere del mondo Pokémon attraverso attività interattive come giochi da tavolo, origami e molto altro. Mentre per coloro che non possono partecipare di persona, l'evento sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch di Cydonia_Chiara, permettendo a fan da tutto il mondo di partecipare all'azione dal confort delle loro case. Il torneo sarà giocato secondo i formati ufficiali del programma Play! Pokémon e il Regolamento G, i partecipanti dovranno essere ben preparati per affrontare avversari di alto livello. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)