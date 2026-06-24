28.1 C
Firenze
mercoledì 24 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Il telescopio Euclid immortala il cuore della Via Lattea: 60 milioni di stelle in una sola immagine

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tra il 23 e il 24 marzo 2025, in circa 26 ore, il telescopio spaziale Euclid dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha catturato una grande e dettagliatissima mappa del centro della nostra galassia. Lo strumento chiamato VIS è stato realizzato con il contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Pullulante di oltre 60 milioni di stelle, questa immagine del cuore della Via Lattea permetterà agli scienziati di confermare l’esistenza di pianeti extrasolari. 

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
28.1 ° C
28.1 °
28.1 °
74 %
3.3kmh
98 %
Mer
28 °
Gio
36 °
Ven
39 °
Sab
41 °
Dom
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1568)ultimora (1139)Video Adnkronos (447)salute (90)sport (86)Tecnologia (83)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati