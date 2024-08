Instagram, come ottenere l’oro delle Olimpiadi di Parigi nelle Note

(Adnkronos) – Negli ultimi giorni, molti utenti di Instagram hanno notato una piccola ma significativa novità nella sezione delle Note: un luccicante tocco dorato. Le Note di Instagram sono brevi messaggi di testo che gli utenti possono condividere con i propri follower tramite il messenger integrato nell’app. Questi messaggi appaiono in cima alla schermata dei Messaggi Diretti e servono come aggiornamenti rapidi, pensieri del momento o semplici saluti. Simili alle Storie di Instagram, le Note scompaiono dopo 24 ore, rendendole un mezzo immediato e temporaneo per comunicare. La trasformazione delle Note in oro fa parte di un’iniziativa di Instagram per celebrare le Olimpiadi di Parigi. La piattaforma ha programmato una serie di parole chiave e emoji legate alle Olimpiadi che attiveranno questo effetto speciale. Gli utenti che includeranno questi termini specifici nelle loro Note vedranno i loro messaggi adornati con uno sfondo dorato, richiamando così il tema olimpico. Se desiderate che le tue Note su Instagram diventino dorate, potete inserire una delle seguenti parole chiave o emoji: Oro, Olimpiadi, Olimpico, Podio, Vittoria, Medaglia, Capra (in riferimento al termine inglese “GOAT”, acronimo di “Greatest Of All Time”), Torcia, ed emoji delle medaglie, della torcia e della capra. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)