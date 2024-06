Intel, tutte le novità per l’intelligenza artificiale

(Adnkronos) – In occasione del Computex 2024 a Taipei Intel ha presentato una serie di innovazioni tecnologiche che promettono di trasformare il suo ecosistema dell'intelligenza artificiale. Le nuove architetture e tecnologie presentate mirano a potenziare significativamente i data center, il cloud, le reti, l'edge e i PC. Grazie a una maggiore potenza di calcolo, un'efficienza energetica avanzata e costi d'esercizio ridotti, gli utenti possono ora sfruttare appieno le opportunità offerte dall'IA. I nuovi processori Xeon 6, pensati per i data center, offrono prestazioni ed efficienza energetica per carichi di lavoro scalabili ad alta densità. Questi processori consentono di consolidare i rack con un rapporto 3:1, migliorando le prestazioni fino a 4,2 volte e aumentando l'efficienza energetica fino a 2,6 volte rispetto alla generazione precedente. Presentati anche i kit di accelerazione AI Intel Gaudi 2 e Gaudi 3: questi kit offrono prestazioni elevate con costi fino a un terzo inferiori rispetto alla concorrenza. La combinazione dei processori Xeon con gli acceleratori AI Gaudi rappresenta una soluzione potente per rendere l'IA più veloce, economica e accessibile. L'architettura Lunar Lake è stata progettata per estendere la categoria degli AI PC, offrendo consumi SoC fino al 40% inferiori rispetto alla generazione precedente. La piattaforma garantirà un'efficienza energetica avanzata in ambiente x86 e una compatibilità senza compromessi con le applicazioni. Prevista per il terzo trimestre del 2024, offrirà una potenza di elaborazione grafica e AI avanzata, con un'attenzione particolare all'efficienza energetica. Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha dichiarato: "L'IA sta guidando una delle più significative ere mai viste dal nostro settore," ha affermato il CEO di Intel, Pat Gelsinger. "Ancora una volta, la magia del silicio consente all'informatica di fare progressi che estenderanno i confini del potenziale umano e alimenteranno l'economia globale per gli anni a venire". Gelsinger ha sottolineato che Intel è una delle poche aziende al mondo a innovare nell'intero spettro dell'intelligenza artificiale, dalla produzione di semiconduttori ai sistemi PC, di rete, edge e data center. "Le nostre ultime piattaforme Xeon, Gaudi e Core Ultra, unite alla potenza del nostro ecosistema hardware e software, offrono soluzioni flessibili, sicure, sostenibili ed economiche che consentono ai nostri clienti di massimizzare le immense opportunità che il futuro presenta". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)