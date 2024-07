Interruzione globale dei servizi Microsoft: disagi per banche e compagnie aeree e media

(Adnkronos) – Gli utenti di Microsoft in tutto il mondo, comprese banche e compagnie aeree, hanno segnalato interruzioni diffuse dei servizi. La società tecnologica aveva precedentemente comunicato di essere al lavoro per risolvere un problema che impediva l’accesso alle app e ai servizi di Microsoft 365. La causa dell’interruzione e la sua portata esatta non sono ancora chiare. Microsoft ha suggerito sui suoi canali ufficiali che la situazione stava migliorando, ma le segnalazioni di disservizi continuavano ad arrivare da diverse parti del mondo ore dopo.

Il sito DownDetector, che traccia le interruzioni riportate dagli utenti, ha registrato problemi crescenti nei servizi di Visa, ADT Security e Amazon, oltre a compagnie aeree come American Airlines e Delta. Anche i media in Australia hanno riportato disagi significativi con interruzioni nei sistemi informatici di compagnie aeree, provider di telecomunicazioni, banche e emittenti televisive. Secondo le ultime comunicazioni, Microsoft ha dichiarato di essere impegnata nel reindirizzamento del traffico per mitigare l’impatto delle interruzioni. Tuttavia, non è stata fornita una spiegazione dettagliata sulla causa dell’interruzione. Tra le banche australiane colpite figurano NAB, Commonwealth e Bendigo, mentre tra le compagnie aeree ci sono Virgin Australia e Qantas. Anche provider di internet e telefonia come Telstra hanno subito interruzioni. Questo disservizio ha avuto un impatto significativo anche sui media australiani, tra cui ABC e Sky News, che hanno riportato l’incapacità di trasmettere sui loro canali TV e radio a causa di improvvisi spegnimenti dei computer basati su Windows.

Fonti non confermate riportano che il problema è stato individuato nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), con un impatto significativo su utenti in Sudafrica e Regno Unito. La situazione è ancora in evoluzione, e Microsoft continua a lavorare per ripristinare i servizi. Per aggiornamenti in tempo reale, si consiglia di seguire la pagina Microsoft365 Status su X —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)