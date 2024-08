InZoi è come The Sims, ma con più libertà e una grafica incredibile

(Adnkronos) – Krafton, l’azienda sudcoreana nota per PUBG: Battlegrounds, ha presentato il trailer del suo prossimo gioco di simulazione di vita, inZOI, durante la serata di apertura della Gamescom 2024. Il trailer offre uno sguardo approfondito sul gameplay del titolo che si propone come un rivale diretto di The Sims, mostrando personaggi che festeggiano, interagiscono, si scambiano regali, fanno giardinaggio, si scontrano con la polizia e guidano veicoli. Sebbene il trailer abbia fornito un assaggio del gameplay, non ha specificato una data di uscita precisa. Il gioco è attualmente in fase di sviluppo e si prevede il lancio entro la fine del 2024. Krafton ha inoltre annunciato inZOI: Character Studio, uno strumento che consente ai giocatori di personalizzare ampiamente il proprio personaggio, Zoi. Con oltre 250 opzioni di personalizzazione disponibili, i giocatori possono modificare l’aspetto di Zoi, i suoi abiti e molto altro. Questa funzione sarà disponibile per i giocatori dal 21 al 26 agosto. Inoltre, i giocatori le cui creazioni si classificheranno tra le prime 10 sulla piattaforma UGC (User-Generated Content) di inZOI, Canvas, riceveranno ulteriori premi. Sviluppato e pubblicato da Krafton, inZOI è un gioco di simulazione di vita. Per questo gioco, Krafton ha collaborato con Overwolf per selezionare modder durante il periodo di accesso anticipato. Questi modder creeranno contenuti per inZOI prima della sua uscita ufficiale. Il gioco è progettato per supportare la creazione semplificata di mod e enfatizzare la creatività dei giocatori. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)