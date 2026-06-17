Italia e Turchia siglano un accordo per lo studio della pericolosità sismica

(Adnkronos) – In data 15 giugno 2026, è stato formalizzato il Memorandum of Understanding (MoU) tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l’Autorità per la Gestione dei Disastri e delle Emergenze della Repubblica di Türkiye (AFAD). Il documento programmatico è stato sottoscritto a Roma dal Presidente dell’INGV, Fabio Florindo, e dal Direttore della Direzione Generale per i Terremoti e la Riduzione del Rischio dell’AFAD, Orhan Tatar, strutturando un quadro di cooperazione tecnica per i prossimi anni.

L’intesa nasce dalla necessità condivisa di potenziare i protocolli scientifici in due territori, quello italiano e quello turco, caratterizzati da un’elevata esposizione ai fenomeni tettonici e da analoghe criticità nella gestione delle emergenze e nella salvaguardia del patrimonio culturale.

L’accordo si focalizza sulla condivisione sistematica di dati geologici, competenze e tecnologie, definendo una serie di attività congiunte che spaziano dalla ricerca pura alla formazione del personale tecnico. Gli ambiti di intervento stabiliti dal protocollo comprendono l’elaborazione di modelli matematici innovativi per valutare la pericolosità sismica e vulcanica, lo studio sul campo dei dati geologici raccolti all’indomani di eventi tellurici di forte intensità e l’ottimizzazione dei sistemi di allerta precoce, noti anche come early warning, integrati con le più recenti applicazioni di osservazione satellitare.

L’allineamento delle reti di monitoraggio e la standardizzazione dei flussi informativi tra i due Paesi sono considerati requisiti essenziali per implementare l’efficacia delle misure di prevenzione civile. Riguardo agli obiettivi strategici della firma, il Presidente dell’INGV, Fabio Florindo, ha dichiarato: “Esprimiamo grande soddisfazione per la firma del Memorandum of Understanding tra il nostro Istituto e l’AFAD. L’Italia e la Turchia condividono una lunga esperienza nello studio e nella gestione del rischio sismico. Questo accordo consolida la collaborazione scientifica, favorendo lo scambio di dati e competenze, elemento essenziale per la prevenzione e la mitigazione del rischio, nonché per la sicurezza delle nostre comunità”.

L’attuazione pratica del Memorandum consentirà di unificare le metodologie di analisi statistica dei terremoti e di perfezionare la mappatura delle faglie attive attraverso il confronto continuo tra le rispettive sale operative. La sinergia tra l’esperienza vulcanologica italiana e le strutture di risposta alle emergenze dell’AFAD mira a produrre studi di microzonazione sismica più precisi, fornendo alle autorità di governo dati scientifici aggiornati per la pianificazione urbanistica e per l’adeguamento delle normative per l’edilizia nelle aree considerate a maggior rischio.

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