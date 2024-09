Jony Ive, il padre del design di Apple al lavoro con OpenaAI sul device del futuro

(Adnkronos) – Jony Ive, noto per il suo ruolo chiave nel design di prodotti iconici come l’iPhone, ha confermato di essere al lavoro con Sam Altman, CEO di OpenAI, su un progetto hardware incentrato sull’intelligenza artificiale e ChatGPT. La notizia è stata rivelata in un recente servizio su Ive pubblicato sul New York Times, quasi un anno dopo le prime indiscrezioni su una possibile collaborazione tra i due. I dettagli sul progetto sono ancora scarsi. Secondo quanto riportato, Ive avrebbe incontrato Altman tramite Brian Chesky, CEO di Airbnb, e l’iniziativa sarebbe finanziata da Ive e dall’Emerson Collective, la società di Laurene Powell Jobs. Il Times suggerisce che il progetto potrebbe raccogliere fino a un miliardo di dollari di finanziamenti entro la fine dell’anno, ma non fa menzione di Masayoshi Son, CEO di SoftBank, che si diceva avesse investito un miliardo di dollari nel progetto lo scorso anno. Attualmente il team conta solo 10 dipendenti, ma include figure chiave come Tang Tan ed Evans Hankey, che hanno lavorato a stretto contatto con Ive sullo sviluppo dell’iPhone. LoveFrom, la società di Ive, sta guidando il design del dispositivo. Il team opera da un ufficio di circa 3.000 metri quadrati a San Francisco, parte di una serie di proprietà immobiliari per un valore di 90 milioni di dollari acquistate da Ive nella città. Per quanto riguarda il dispositivo stesso, il Times riporta che Ive e Altman hanno discusso di come l’IA generativa possa consentire la creazione di un nuovo tipo di dispositivo informatico, in grado di offrire agli utenti funzionalità superiori rispetto al software tradizionale grazie alla sua capacità di gestire richieste complesse. Lo scorso anno si vociferava che il dispositivo potesse essere ispirato alla tecnologia touchscreen e all’iPhone originale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)