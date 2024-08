Juice completa con successo il primo flyby Luna-Terra

(Adnkronos) – La missione Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha compiuto con successo il sorvolo Luna Terra per continuare il suo lungo viaggio verso il gigante gassoso Giove e le sue lune ghiacciate. Il 19 agosto 2024, Juice ha utilizzato la loro gravità per propulsarsi verso Venere e, successivamente, verso la sua destinazione finale. Risultato di calcoli estremamente complessi e precisamente sincronizzati, la tecnica del sorvolo gravitazionale ha permesso un risparmio significativo di carburante. Oltre a correggere la sua rotta, il sorvolo ha offerto a Juice l’opportunità di testare i suoi strumenti scientifici, in particolare il radar Rime (Radar for Icy Moon Exploration), nonostante le interferenze del rumore elettronico.

Con otto dei suoi dieci strumenti attivi, Juice ha raccolto dati preziosi e immagini durante il suo viaggio ravvicinato, arricchendo ulteriormente la nostra comprensione del sistema solare.

Dopo il suo incontro con Venere nel 2025, Juice farà ritorno vicino alla Terra nel 2026 e nel 2029 per ricevere ulteriori assistenze gravitazionali prima di raggiungere Giove nel luglio 2031. Con una partecipazione significativa italiana nella realizzazione di tre dei dieci strumenti a bordo, la missione Juice rappresenta un ottimo risultato per l’ESA. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)