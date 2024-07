La Juventus lancia il canale WhatsApp ufficiale

(Adnkronos) – La Juventus amplia la sua offerta social introducendo un nuovo canale di comunicazione dedicato ai suoi tifosi su WhatsApp. Da oggi, gli appassionati della squadra bianconera hanno la possibilità di iscriversi a questo servizio per ricevere direttamente sul proprio smartphone aggiornamenti e informazioni riguardanti il club. Il nuovo canale WhatsApp è stato concepito per offrire un contatto diretto e costante con la società, permettendo ai tifosi di restare sempre aggiornati su tutto ciò che accade nel mondo Juventus. Attraverso questa piattaforma, i sostenitori potranno ricevere notizie ufficiali, dettagli sulla biglietteria e contenuti speciali relativi ai protagonisti che scendono in campo. Il lancio mira a creare un'esperienza informativa più mirata e personalizzata, cercando di ridurre la confusione e la dispersione di notizie che spesso caratterizzano altre piattaforme social. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia della società bianconera, volta a potenziare il coinvolgimento dei tifosi e a sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Quella di aprire un canale sul servizio di messaggistica di Meta è una decisione già presa da diversi club italiani e stranieri. L'Inter e il Verona sono state le prime due società ad annunciare la creazione del proprio canale WhatsApp, già nel 2023, seguite nel 2024 da Milan, Roma, Parma Calcio, Salernitana, Napoli e molti altri. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)