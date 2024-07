League of Legends, nuova modalità PvE e nuovo eroe

(Adnkronos) – A partire da oggi, i giocatori di League of Legends possono immergersi in una nuova modalità di gioco PvE denominata Sciame | Operazione: Anima Squad. Questa modalità introduce i partecipanti in un universo alternativo, dove guerrieri cibernetici ispirati agli animali rappresentano l’ultima speranza dell’umanità contro le forze malvagie dei Primordiani. Sciame | Operazione: Anima Squad è una modalità di gioco PvE bullet heaven survivor, ambientata nel pericoloso mondo di Anima Squad. Caratterizzata da un’elevata rigiocabilità, questa modalità permette a squadre di fino a quattro giocatori di affrontare ondate continue di nemici Primordiani. Indipendentemente dall’esito delle partite, ogni scontro contribuisce a rendere i giocatori più forti per le battaglie future. I giocatori possono radunare fino a tre amici e scegliere tra i membri d’élite dell’Anima Squad per combattere insieme contro la minaccia Primordiana. I giocatori esploreranno una nuova mappa di Final City, abbattendo nemici, completando missioni e cercando di sopravvivere il più a lungo possibile. Durante la battaglia, sarà possibile sbloccare e potenziare armi e nuovi membri dell’Anima Squad, adottando strategie sempre nuove per affrontare gli sciami nemici. Inoltre, i giocatori potranno aumentare permanentemente la propria forza acquisendo Potenziamenti con l’oro ottenuto in ogni scontro. L’evento estivo Anima Squad sarà disponibile da mercoledì 17 luglio fino a lunedì 19 agosto. Durante questo periodo, saranno introdotti nuovi aspetti per vari personaggi, ampliando ulteriormente l’universo di Anima Squad. Inoltre quest’estate League of Legends accoglie un nuovo campione, Aurora, la strega tra i mondi. Proveniente da una tribù di conigli vastaya del Freljord, Aurora ha la capacità unica di vedere il velo tra il reame materiale e quello spirituale. Nel gioco, Aurora è una maga schermagliatrice da corsia singola, capace di muoversi tra i due reami, offrendo un gameplay dinamico e strategico. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)