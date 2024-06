Like A Dragon: Yakuza, la serie su Prime Video

(Adnkronos) – Il 25 ottobre, Amazon Prime Video presenterà in anteprima mondiale "Like a Dragon: Yakuza", una serie drammatica giapponese live-action basata sulla famosa serie di videogiochi sviluppata da Sega e Ryu Ga Gotoku Studio. La serie sarà disponibile in più di 240 paesi e territori, portando l'affascinante mondo di Yakuza a un pubblico globale. Diretta dal regista Masaharu Take, la serie vedrà come protagonista Ryoma Takeuchi nel ruolo di Kazuma Kiryu, personaggio iconico del franchise. "Like a Dragon: Yakuza" seguirà la vita e le avventure di Kiryu, un guerriero Yakuza temibile ma giusto, attraverso due periodi temporali, il 1995 e il 2005. La serie originale mescolerà suspense, crimine e azione, seguendo le vicende dei suoi amici d'infanzia e le conseguenze delle sue decisioni. Ryoma Takeuchi, che interpreta Kazuma Kiryu, ha espresso il suo entusiasmo per il ruolo: "Sono davvero onorato di avere l'opportunità di interpretare Kazuma Kiryu, un personaggio amatissimo dai videogiocatori. Ho sentito di essere pronto a mettere in gioco tutto me stesso per questo ruolo. Il pubblico apprezzerà il dramma e i conflitti che si sviluppano intorno a Kiryu. Inoltre, vi invito a osservare le intense scene di combattimento". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)