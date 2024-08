L’Italia trionfa ai Campionati Mondiali Pokémon 2024

(Adnkronos) – ### Luca Ceribelli trionfa ai Campionati Mondiali Pokémon 2024: Un evento straordinario e nuove entusiasmanti rivelazioni La cerimonia di chiusura dell’edizione 2024 dei Campionati Mondiali Pokémon, tenutasi a Honolulu, ha celebrato non solo i vincitori delle varie competizioni, ma ha anche svelato le novità che attendono i fan del franchise. Tra gli applausi e l’euforia, l’italiano Luca Ceribelli si è aggiudicato la vittoria nella categoria master dei videogiochi Pokémon, scrivendo il suo nome nella storia di questo prestigioso evento. I Campionati Mondiali Pokémon 2024 hanno attirato oltre 13.000 giocatori e fan da ogni angolo del pianeta. Il raduno ha visto la partecipazione dei migliori Allenatori del mondo, pronti a sfidarsi nei tornei di Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) e nei videogiochi Pokémon. L’edizione di quest’anno ha visto brillare numerose stelle, con una particolare menzione per i vincitori delle varie categorie. Nella categoria master dei videogiochi Pokémon, Luca Ceribelli ha trionfato con una performance straordinaria, sconfiggendo il giapponese Yuta Ishigaki. Anche nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon sono emersi talenti incredibili, con Fernando Cifuentes del Cile che ha conquistato la categoria master, superando il giapponese Seinosuke Shiokawa. Il successo di Ceribelli e degli altri vincitori sottolinea l’alto livello di competizione che ha caratterizzato l’intero evento. Durante la cerimonia di chiusura, The Pokémon Company International ha annunciato una serie di novità che promettono di arricchire ulteriormente l’universo Pokémon. Tra queste, il lancio del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, previsto per il 30 ottobre 2024. Questa nuova app digitale rivoluzionerà l’esperienza di collezionare carte, offrendo agli Allenatori un modo innovativo di vivere il mondo del GCC Pokémon. Un’altra grande novità riguarda l’introduzione delle carte Pokémon degli Allenatori nel 2025, che permetteranno ai fan di collezionare carte iconiche come Clefairy-ex di Lylia e Zoroark-ex di N. Inoltre, Pokémon GO si arricchirà con l’arrivo di Morpeko e una nuova funzione per le lotte, mentre Pokémon Unite vedrà l’introduzione di una modalità a 500 punti e nuovi Pokémon giocabili. Durante la cerimonia di chiusura sono state rivelate le sedi dei Campionati Mondiali Pokémon 2025 e 2026. Nel 2025, l’evento si terrà ad Anaheim, in California, dal 15 al 17 agosto, mentre nel 2026 si svolgerà a San Francisco, dal 28 al 30 agosto. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)