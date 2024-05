Microsoft conferma l’uscita di Call of Duty: Black Ops 6 su Xbox Game Pass

(Adnkronos) – Microsoft ha confermato che Call of Duty: Black Ops 6, il prossimo capitolo della serie, sarà disponibile dal primo giorno di uscita su Xbox Game Pass. Un post ufficiale sul blog di Xbox Wire ha rivelato che Call of Duty: Black Ops 6 sarà incluso nel servizio di abbonamento ai giochi di Microsoft entro la fine dell'anno. "Siamo entusiasti di confermare che i membri di Game Pass potranno immergersi in Call of Duty: Black Ops 6 dal primo giorno con Game Pass," ha dichiarato Megan Spurr, senior community lead di Xbox Game Pass. In un trailer separato, Xbox ha confermato che Black Ops 6 sarà disponibile sia su Xbox Game Pass per console che su PC Game Pass. La conferma arriva dopo diversi interrogativi riguardo alla disponibilità di Call of Duty su Xbox Game Pass. All'inizio del mese, si era parlato di un dibattito interno a Microsoft sull'inserimento delle nuove uscite di Call of Duty nel Game Pass, con preoccupazioni legate al fatto che i ricavi generati dalle vendite tradizionali di Call of Duty potessero essere compromessi dal servizio in abbonamento. Activision, infatti, vende tradizionalmente più di 20 milioni di copie di Call of Duty, ciascuna al prezzo di circa 70 euro. Non è ancora chiaro se Microsoft intenda aumentare i prezzi del suo abbonamento Game Pass Ultimate, e l'azienda non ha ancora annunciato una data di uscita per Call of Duty: Black Ops 6. Tuttavia, è comprensibile che Activision stia puntando a un'uscita a fine ottobre, in tempo per la stagione natalizia. Microsoft prevede di fornire ulteriori dettagli su Call of Duty: Black Ops 6 durante uno speciale streaming dopo l'evento principale di presentazione estiva di Xbox, previsto per il 9 giugno. La presentazione principale di Xbox includerà anche l'annuncio di un nuovo capitolo di Gears of War, insieme al prossimo gioco di Doom. Inoltre, saranno annunciati numerosi dettagli sulle date di uscita di giochi attesi come Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed e Indiana Jones and the Great Circle. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)