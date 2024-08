Mike Tyson vs Jake Paul: pugni e spintoni alla conferenza del Fanatics Fest di New York – Il video

(Adnkronos) – Prima del loro attesissimo incontro di boxe il 15 novembre, Mike Tyson e Jake Paul si sono incontrati faccia a faccia al Fanatics Fest a New York il 18 agosto. Dopo un primo rinvio dovuto a problemi di salute di Tyson, tra i due pugili sul palco di New York è volato qualche spintone e qualche pugno, per lo più bonari, ma i due si sono confrontati soprattutto verbalmente facendo crescere l’attesa per uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. “Questo è un avvenimento storico; tutti dicono che verrò messo KO, ma cosa succederà quando sarò io a mettere KO quest’uomo? Dice che sarà il mio funerale, la mia veglia, che ucciderà Jake Paul… Rispetto Mike Tyson ma non siamo più amici, metterò KO questo figlio di… e vedremo chi è davvero finito.” Il ritorno di Tyson sul ring è accompagnato da grande aspettativa. Nonostante abbia 58 anni e non combatta in un match ufficiale dal 2005, l’ex campione del mondo dei pesi massimi ha dimostrato in passato di non aver perso il suo spirito combattivo. ”

Sono pronto, sono completamente guarito e ho ripreso gli allenamenti gia da due, tre mesi

. Abbiamo uno YouTuber che combatte contro il più grande pugile che sia mai esistito. Non appena lo afferrerò, sarà completamente finita, lui scapperà

.” Ecco il video della conferenza integrale sul canale youtube di Netflix Nonostante Tyson possa vantare esperienza e titoli nel pugilato, Jake Paul ha solo 11 incontri all’attivo, ma è molto più giovane, avendo solo 27 anni, e tutti i suoi combattimenti sono avvenuti negli ultimi quattro anni. Tyson rappresenta tuttavia la sfida più grande della carriera di Jake Paul finora, infatti la maggior parte dei suoi incontri sono stati contro ex combattenti di MMA o pugili poco sconosciuti.

L’evento ufficiale Tyson vs Paul, riprogrammato per il 15 novembre, a Arlington, inTexas sarà scandito da otto round di 2 minuti ciascuno e guantoni più pesanti del solito.

