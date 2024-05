Monster Hunter Wilds, Capcom mostra i dettagli nel nuovo trailer

(Adnkronos) – Durante l'ultimo evento State of Play di PlayStation, Capcom ha offerto una panoramica dettagliata del suo nuovo GDR d'azione, Monster Hunter Wilds, fornendo un'anteprima della storia, dei personaggi e dei vari sistemi di gioco. Capcom ha annunciato che i giocatori di Monster Hunter: World potranno ottenere oggetti bonus speciali in Monster Hunter Wilds, che verrà rilasciato nel 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. In Monster Hunter Wilds, i giocatori si uniscono a una squadra speciale della Commissione di ricerca per esplorare le Terre proibite: per la prima volta nella serie, i cacciatori affrontano l'ignoto insieme ai loro compagni. Il gioco presenta biomi multidimensionali, capaci di trasformarsi in modi imprevedibili: il primo ambiente svelato sono le Piane ventose, una vasta regione caratterizzata da deserti aspri, formazioni rocciose contorte e praterie ondeggianti piene di vita. Gli ecosistemi di Monster Hunter Wilds ospitano una varietà di fauna selvatica adattata al contesto ambientale. Tra i mostri più piccoli figurano il Dalthydon, un wyvern erbivoro migratore, e il Ceratonoth, che utilizza le sue corna dorsali per proteggere il branco dalle tempeste. Anche i grandi mostri popolano le Piane ventose, come il massiccio e territoriale Doshaguma e il temibile anfibio Chatacabra, che utilizza materiali naturali per rinforzare il proprio corpo. Il gameplay di Monster Hunter Wilds introduce nuove funzionalità, mantenendo gli elementi amati dai fan della serie. I giocatori possono passare senza soluzione di continuità dalla storia al gameplay e attraversare vasti ambienti grazie ai Seikret, nuove creature cavalcabili. Questi animali permettono di eseguire azioni in movimento, come affilare le armi e raccogliere materiali. Inoltre, i cacciatori possono cambiare arma secondaria durante il viaggio, adattandosi alle situazioni senza dover tornare alla base. Tutti i 14 tipi di armi iconiche della serie tornano in Monster Hunter Wilds, evoluti con nuove azioni. Il gioco introduce la Modalità precisione per un controllo più accurato sulla mira e la Fionda uncinata, che offre abilità aggiuntive e la possibilità di raccogliere oggetti a distanza. Infine, Capcom ha annunciato che i giocatori che collegheranno i dati di salvataggio di Monster Hunter: World riceveranno oggetti bonus come il Set Cuoio Felyne e la Ghiandavanga Felyne. Coloro che collegheranno i dati di salvataggio dell'espansione Monster Hunter World: Iceborne otterranno la Sacca di cuoio Felyne e il Cuneo da esploratore Felyne. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)