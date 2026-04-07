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Muore Yoshihisa Kishimoto, creatore di Double Dragon

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Yoshihisa Kishimoto, figura cardine nello sviluppo dei picchiaduro moderni, si è spento all’età di 64 anni lo scorso 2 aprile. La notizia del decesso è stata resa pubblica dal figlio attraverso il profilo social ufficiale dedicato alla saga di Kunio-kun, ringraziando la comunità di appassionati per il supporto dimostrato nei decenni di attività del padre e offrendo piena disponibilità per ulteriori dettagli sulla vicenda. 

La carriera di Kishimoto ebbe inizio presso Data East, dove contribuì alla realizzazione di titoli quali Cobra Command e Road Blaster. Tuttavia, la consacrazione professionale arrivò con il passaggio a Technos Japan: in questa sede diede vita a Renegade, noto in Giappone come Nekketsu Kouha Kunio-kun, introducendo meccaniche di combattimento urbano che avrebbero ridefinito gli standard dei giochi d’azione arcade dell’epoca. 

Il successo internazionale venne consolidato dalla creazione di Double Dragon, franchise diventato sinonimo del genere “beat ‘em up” a scorrimento orizzontale. Kishimoto aveva mantenuto un legame attivo con le sue creature anche in tempi recenti, curando la direzione di Double Dragon IV e partecipando in veste di supervisore allo sviluppo di Stay Cool, Kobayashi-san!, espansione dell’universo narrativo legato a River City Ransom. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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