Netflix: Jake Paul vs. Mike Tyson rinviato al 15 novembre

(Adnkronos) – Dopo il rinvio per motivi di salute di Myke Tyson, Netflix ha annunciato la nuova data per il match più atteso dell'anno. L'incontro attesissimo tra Jake Paul e Mike Tyson si svolgerà all'AT&T Stadium di Arlington in Texas venerdì 15 novembre 2024. "Il nostro team ha lavorato diligentemente con tutte le parti coinvolte per riprogrammare questo incontro importantissimo in una data che garantisca sia a Jake Paul che a Mike Tyson una preparazione completa, con uguale tempo di allenamento, e che ci permetta di mantenere l'evento all'AT&T Stadium nel bel mezzo della stagione dei Cowboys,” ha dichiarato Nakisa Bidarian, Co-Fondatore di Most Valuable Promotions. “Apprezziamo l'eccezionale impegno, la collaborazione e la flessibilità dei nostri partner di Netflix e dell'AT&T Stadium. Paul vs. Tyson è l'evento sportivo più intergenerazionale della storia e noi ci impegniamo a offrire ai fan di tutto il mondo questa indimenticabile serata di boxe, in diretta mondiale su Netflix. Ci auguriamo di vedere tutti venerdì 15 novembre per uno scontro di cui si parlerà per generazioni." "Anche se abbiamo dovuto rinviare l'incontro, riprenderò gli allenamenti a breve. Sono grato allo staff medico che mi ha curato e a MVP, Netflix e AT&T Stadium per aver lavorato diligentemente per trovare la data migliore per tutti,” ha dichiarato Mike Tyson. “

Anche se abbiamo una nuova data, il risultato sarà lo stesso indipendentemente da quando combatteremo. Jake Paul sarà messo al tappeto. Venerdì 15 novembre potrete assistere di persona all'AT&T Stadium o in diretta su Netflix.” L'organizzazione ha chiarito che i biglietti acquistati in precedenza saranno ancora validi per venerdì 15 novembre. Non è necessaria alcuna azione per mantenere i biglietti e i posti già acquistati. Credits foto in allegato: Sarah Stier/Getty Images for Netflix —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)