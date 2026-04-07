Netflix pubblica una nuova app per bambini, Playground

(Adnkronos) – L’ecosistema videoludico di Netflix accoglie una nuova piattaforma verticale dedicata interamente alla fascia d’età prescolare. Denominata Netflix Playground, l’applicazione concentra titoli pensati per bambini fino agli otto anni, pescando dai franchise di successo già presenti nel catalogo streaming come Peppa Pig e Sesame Street. Il servizio, già attivo in alcuni mercati internazionali come Stati Uniti e Regno Unito, vedrà il debutto globale il prossimo 28 aprile, mantenendo la formula consolidata che prevede l’assenza di inserzioni pubblicitarie e di acquisti in-app per tutti i sottoscrittori di un abbonamento.

Il debutto di questa nuova applicazione segna un punto di svolta rispetto alle ambizioni iniziali della compagnia nel settore dei videogiochi. Se in una prima fase l’azienda aveva esplorato produzioni indipendenti e progetti complessi come il titolo massivo Spirit Crossing, l’attuale gestione guidata da Alain Tascan sta riposizionando le risorse verso contenuti più accessibili e rivolti alle famiglie. Questa razionalizzazione della strategia mira a individuare un’identità precisa per un comparto che, nonostante l’introduzione di titoli di richiamo come la saga di Grand Theft Auto, ha faticato finora a generare un coinvolgimento di massa tra gli utenti della piattaforma.

Il percorso di crescita non è stato privo di ostacoli, come dimostrato dalle recenti chiusure di studi interni e dalla cancellazione di produzioni tripla A mai arrivate sul mercato. Nonostante il ridimensionamento di realtà come Boss Fight, il team dietro il gioco dedicato a Squid Game, Netflix continua a investire nel cloud gaming e in collaborazioni di portata globale. Tra le novità più attese figura infatti un nuovo titolo sviluppato in collaborazione con la FIFA in occasione dei Mondiali di calcio, a dimostrazione di come il futuro videoludico del servizio passi ora per una combinazione di grandi eventi sportivi e intrattenimento sicuro per i più piccoli.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)