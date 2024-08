Niente Switch 2 almeno fino a maggio 2025

(Adnkronos) – Negli ultimi mesi, si sono moltiplicate le speculazioni riguardo la data di lancio della prossima console di Nintendo, con molti sviluppatori e appassionati che si interrogano su quando potranno finalmente mettere le mani sul successore della celebre Switch. Tuttavia, secondo recenti dichiarazioni, potrebbe essere necessario attendere ancora un po’ di tempo prima di vedere il nuovo dispositivo sul mercato. Durante un’intervista il giornalista statunitense Christopher Dring ha cercato di chiarire un rumor diffuso che suggeriva che la nuova console Nintendo potesse essere lanciata entro la fine di questo anno fiscale, che si concluderà il 31 marzo 2025. “Nessuno sviluppatore con cui ho parlato si aspetta che venga lanciata in questo anno fiscale,” ha affermato Dring. “Anzi, è stato detto loro di non aspettarsi nulla entro questa scadenza. Diverse persone con cui ho parlato sperano che possa uscire ad aprile o maggio.” Inizialmente, si pensava che la nuova console Nintendo potesse essere disponibile entro la fine del 2024, ma successivamente è stato riportato un possibile rinvio all’inizio del 2025. Le notizie più recenti suggeriscono che sia improbabile che la console venga lanciata prima di aprile 2025. All’inizio di quest’anno, Nintendo aveva annunciato che avrebbe svelato il successore della Switch entro la fine dell’anno fiscale in corso. Secondo le voci, la nuova console dovrebbe essere simile alla Switch originale, almeno nel concept. La nuova console potrebbe essere dotata di un processore personalizzato Nvidia T239, capace di far girare giochi come Death Stranding a 1080p con un frame rate di 35fps. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)