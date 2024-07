OnePlus Watch 2R, Wear OS e batteria al top sotto i 250 euro

(Adnkronos) – All’inizio di quest’anno, OnePlus ha lanciato il OnePlus Watch 2, un smartwatch con Wear OS dotato di una durata della batteria di 100 ore, superando di gran lunga la concorrenza. Ora, l’azienda ha fatto un ulteriore passo avanti con il OnePlus Watch 2R, una versione più economica e leggera del suo predecessore, disponibile a un prezzo inferiore. Questa nuova versione mantiene quasi tutte le caratteristiche che hanno reso eccezionale il Watch 2, apportando alcune modifiche che migliorano ulteriormente l’esperienza d’uso. La principale misura di riduzione dei costi adottata da OnePlus per il Watch 2R è stata l’abbandono della cassa in acciaio inossidabile del Watch 2 in favore di un design più semplice in alluminio. Il nuovo modello presenta numeri stampati sul vetro del display per nascondere la cornice più grande e imitare un cronometro reale. Anche se questo cambiamento può sembrare una scelta di compromesso, il risultato è una cassa in alluminio che rende l’orologio più leggero e confortevole da indossare. Il Watch 2R è dotato dello stesso chip dual-core e architettura dual-OS del Watch 2, che comprende Wear OS 4 e il sistema operativo proprietario di OnePlus. Questa combinazione garantisce un eccellente supporto per le app e una durata della batteria eccezionale. Con un utilizzo normale del dispositivo è possibile ottenere una durata di circa tre giorni con una singola carica. In modalità “smart mode”, che disattiva automaticamente alcune funzioni di Wear OS durante la notte per risparmiare energia, la durata della batteria può variare tra 48 e 100 ore. Il Watch 2R è disponibile in due varianti di colore: Forest Green e Gunmetal Gray. Il cinturino in silicone abbinato di colore verde completa il look, rendendolo una scelta stilistica eccellente. Watch 2R offre miglioramenti significativi nel tracciamento della salute rispetto al modello precedente. Utilizzando l’app OHealth, è possibile visualizzare dati sulla salute e sul fitness in modo chiaro e intuitivo. Tuttavia, un grosso svantaggio è l’assenza di un metodo semplice per trasferire o salvare i dati nel cloud, il che significa che i dati possono essere persi facilmente in caso di necessità di cambiare dispositivo. Il Watch 2R fornisce dati generalmente accurati su passi, distanza, frequenza cardiaca e altri parametri. OnePlus Watch 2R è disponibile al prezzo di 279 euro, ma è già scontato a 249 euro sul sito ufficiale di OnePlus. Questo smartwatch è disponibile in un’unica dimensione di 46mm. Il device è un’opzione eccellente per chi cerca un smartwatch Wear OS di qualità a un prezzo accessibile. Nonostante alcune limitazioni, come l’assenza di un’opzione LTE, il Watch 2R offre una durata della batteria eccezionale, un design accattivante e miglioramenti significativi nel tracciamento della salute e del fitness. Se state cercando un orologio intelligente affidabile con una lunga durata della batteria sotto i 250 euro, OnePlus Watch 2R è una scelta difficile da superare. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)