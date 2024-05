OpenAI, nuove funzioni gratis per l’IA ChatGPT

(Adnkronos) – OpenAI ha reso disponibili una serie di nuove funzionalità la versione gratuita della sua IA ChatGPT, segnando un notevole passo avanti in termini di accessibilità e potenzialità offerte dalla piattaforma. Gli utenti ora possono accedere a versioni personalizzate di GPT, analizzare grafici, porre domande su immagini e sfruttare altre funzioni avanzate che, in passato, erano riservate agli utenti paganti. Fino a poco tempo fa, funzionalità come le risposte del modello e le ricerche web, l'analisi dei dati, la creazione di grafici, il caricamento di file e le versioni personalizzate di GPT erano esclusive degli abbonati a ChatGPT Plus, Teams ed Enterprise. Ora, tuttavia, queste funzionalità sono accessibili a tutti gli utenti di ChatGPT, senza alcun costo aggiuntivo. Gli utenti gratuiti possono ora esplorare e utilizzare GPT personalizzati, ma non hanno ancora la possibilità di creare le proprie versioni. Le versioni personalizzate di ChatGPT già esistenti spaziano da un dizionario dei sinonimi on-demand a una guida per lo shopping da Ikea. Inoltre, i creatori di GPT personalizzati possono partecipare a un programma di condivisione dei ricavi che OpenAI ha iniziato a testare a marzo. Grazie all'accesso all'analisi dei dati e alla creazione di grafici, gli utenti possono collegare i propri dati da OneDrive e Google Drive a ChatGPT per effettuare analisi rapide e creare grafici personalizzabili. Questa funzionalità è particolarmente vantaggiosa per chi gestisce grandi quantità di dati e necessita di visualizzazioni immediate e chiare per prendere decisioni informate. Nonostante queste nuove funzionalità, gli abbonati paganti mantengono ancora alcuni vantaggi, come un limite inferiore al numero di messaggi. Quando gli utenti gratuiti raggiungono il limite di messaggi o conversazioni utilizzando GPT-4o, vengono automaticamente reindirizzati a GPT-3.5, continuando così a beneficiare di un'esperienza di alta qualità, sebbene con alcune limitazioni rispetto alla versione più avanzata. Una funzione che gli utenti non troveranno più, indipendentemente dal tipo di abbonamento, è la voce Sky. OpenAI ha rimosso questa voce, nota per la sua somiglianza con la performance di Scarlett Johansson nel film "Her", a causa delle controversie che ne sono seguite. Tuttavia, le altre voci rimangono disponibili su ChatGPT, offrendo comunque una varietà di opzioni vocali. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)