Panasonic trasforma l’aria condizionata in schermi per battere l’afa giapponese

(Adnkronos) – Panasonic sta reinventando l’uso dell’aria condizionata all’aperto, trasformandola in uno strumento per installazioni artistiche e display digitali innovativi. Il sistema “Silky Fine Mist” utilizza una combinazione di acqua pressurizzata e aria compressa per creare una nebbia così sottile (da sei a dieci micron) da risultare impercettibile al tatto. Introdotto nel 2019, questo sistema è stato adottato in stazioni ferroviarie e strutture pubbliche in tutto il Giappone, principalmente come soluzione per combattere il caldo. Tuttavia, Panasonic ha rapidamente riconosciuto il potenziale artistico dell’aria condizionata, sperimentando installazioni visive realizzate con la sua tecnologia sin dal 2018. Più recentemente, l’azienda ha presentato un proiettore dispenser di aria refrigerata, dimostrando il potenziale di questa tecnologia per la segnaletica digitale. Sebbene il sistema non sia particolarmente portatile (la versione nordamericana pesa quasi 200 kg e consuma 2,4 kilowatt di energia) l’effetto visivo è impressionante: la nebbia può creare immagini molto nitide. La tecnologia non è completamente nuova, ricordando display trasparenti già visti in passato e spettacoli come il “World of Color” di Disneyland, che proietta immagini su schermi d’acqua. Tuttavia, l’approccio di Panasonic offre un’esperienza tattile unica, consentendo letteralmente di “toccare” le immagini proiettate. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)