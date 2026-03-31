Partnership Nexi e PayPal per innovazione pagamenti in Europa

(Adnkronos) – Nexi e PayPal hanno ufficializzato l’estensione della loro collaborazione, avviata originariamente in Italia nel 2016, a tutto il territorio europeo. Il fulcro di questa operazione risiede nell’integrazione diretta dell’ecosistema PayPal nella piattaforma della PayTech europea, permettendo a quest’ultima di operare come unico Payment Service Provider per le transazioni. Questo modello tecnico mira a ridurre la frammentazione gestionale per le imprese, partendo dai mercati a rapida crescita digitale come Svezia, Danimarca, Polonia e la stessa Italia.



L’adozione di un sistema unificato offre vantaggi operativi misurabili, in particolare per le piccole e medie imprese che operano nel mercato unico. Grazie alla gestione centralizzata, i pagamenti e i flussi di denaro confluiscono in un unico sistema, ottimizzando le attività di back-office e garantendo una visibilità immediata del cash flow. Inoltre, una reportistica semplificata consente alle aziende di monitorare l’insieme delle transazioni digitali da un’unica interfaccia. “L’ampliamento della partnership con PayPal rappresenta un passo fondamentale nel consolidamento del nostro ruolo di PayTech europea”, ha dichiarato Roberto Catanzaro, Chief Business Officer di Nexi Group, sottolineando come la scalabilità della soluzione sia un driver per la crescita del business dei merchant.

Dal lato del consumatore, l’integrazione si traduce in una maggiore flessibilità al momento del checkout. Nel mercato italiano, la sinergia abilita l’offerta nativa di opzioni come il “Buy Now, Pay Later”, includendo soluzioni di pagamento rateale che spaziano dalle 3 alle 24 rate, soggette all’approvazione di PayPal. Il rollout avrà inizio nei mercati digitali in più rapida crescita, tra cui Italia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia e Polonia. Gli esercenti beneficeranno di un sistema unificato che semplifica la gestione delle diverse piattaforme, aiutando le piccole e medie imprese a competere nell’economia digitale.

“Siamo entusiasti di consolidare la nostra partnership con Nexi e di offrire i nostri prodotti a un numero sempre maggiore di merchant in tutta Europa”, ha dichiarato Samba Natarajan, General Manager Europe di PayPal. “Questa collaborazione rafforza il nostro impegno nel rendere i pagamenti digitali semplici e pratici”. Con l’espansione della partnership in Europa, l’Italia rimane un mercato chiave per l’innovazione, sia per Nexi sia per PayPal. Nel mercato italiano, i clienti Nexi potranno offrire facilmente PayPal Checkout e tutte le opzioni di Buy Now, Pay Later di PayPal, contribuendo ad aumentare i tassi di conversione grazie. La partnership si sta inoltre evolvendo per rispondere alle esigenze dei consumatori moderni, esplorando esperienze di pagamento basate sull’intelligenza artificiale e nuovi modelli di commercio digitale. Attraverso queste innovazioni, Nexi e PayPal mirano ad anticipare le esigenze di un mercato in continuo mutamento e a creare esperienze digitali fluide e integrate che supportino le imprese nel loro percorso di trasformazione digitale.

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