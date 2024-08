Pavel Durov arrestato: il fondatore di Telegram detenuto a Le Bourget,

(Adnkronos) – Pavel Durov, fondatore e amministratore delegato di Telegram, è stato arrestato all’aeroporto Le Bourget, nei dintorni di Parigi. Secondo le prime indiscrezioni al momento del fermo, Durov, di origine franco-russa, era in compagnia di una donna e una guardia del corpo. Al momento non è stato specificato il motivo dell’arresto, tuttavia sembra confermato l’esistenza di un mandato di ricerca francese collegato a un’indagine preliminare. Le autorità non hanno divulgato ulteriori dettagli sugli addebiti o le circostanze che hanno portato al mandato di arresto. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)