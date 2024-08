Pixel Watch 3 è il perfetto connubio con Fitbit

(Adnkronos) – Google ha presentato il Pixel Watch 3, un aggiornamento significativo per il suo smartwatch di punta, che si distingue per un design migliorato e prestazioni avanzate. Il nuovo dispositivo è disponibile in due taglie, inclusa una inedita opzione da 45 mm, e offre strumenti avanzati per il fitness e il benessere, arricchiti da una stretta integrazione con le esperienze Google e Fitbit. Pixel Watch 3 introduce il display Actua, disponibile sia nel modello da 41 mm che in quello da 45 mm. Il display si distingue per una luminosità massima di 2000 nit, ideale per la visibilità in condizioni di luce intensa, come durante una corsa sotto il sole. Inoltre, il display si adatta automaticamente fino a 1 nit in ambienti bui, garantendo un’esperienza visiva ottimale in qualsiasi condizione. L’efficienza energetica del display, combinata con l’architettura a basso consumo e Wear OS 5, permette al dispositivo di garantire un’autonomia sufficiente per un’intera giornata di utilizzo. Il Pixel Watch 3 si focalizza anche sul miglioramento delle funzionalità legate al fitness e al recupero. Tra le nuove caratteristiche spiccano il recupero giornaliero, il carico cardiaco e il carico target, strumenti che offrono un monitoraggio dettagliato della condizione fisica e suggerimenti per un allenamento equilibrato. Questi dati vengono poi sintetizzati nel riepilogo mattutino Fitbit, che fornisce una panoramica completa delle condizioni fisiche al risveglio. Per gli appassionati di corsa, il Pixel Watch 3 offre nuovi strumenti per pianificare, monitorare e analizzare le prestazioni, con funzioni di guida in tempo reale e analisi post-corsa basate sull’apprendimento automatico e il motion sensing. Inoltre, grazie all’integrazione con Fitbit Premium, l’orologio può fornire raccomandazioni personalizzate per migliorare la forma fisica, sfruttando i dati raccolti durante le sessioni di allenamento. Un’altra innovazione importante è il rilevamento di assenza di battito, una funzionalità che potrebbe salvare vite umane rilevando eventi di perdita di polso, come quelli causati da arresto cardiaco, e attivando automaticamente una chiamata ai servizi di emergenza. Il Pixel Watch 3, con la sua integrazione nell’ecosistema Google, offre inoltre funzionalità avanzate come il controllo dei dispositivi Google TV, la registrazione di note vocali, il filtro delle chiamate spam, e l’uso del chip a banda ultralarga per sbloccare dispositivi e veicoli compatibili. In Italia, Pixel Watch 3 sarà disponibile a partire dal 10 settembre in due versioni, Wi-Fi e LTE, con prezzi che partono da €399 per il modello da 41 mm e da €499 per quello da 45 mm. Il dispositivo sarà disponibile in diverse combinazioni di colori e cinturini, per adattarsi ai gusti e alle esigenze degli utenti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)