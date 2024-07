Pop Mart è sbarcato in Italia

(Adnkronos) – Pop Mart, azienda globale cinese, produttrice di mini figures originali e accessori come tote bag, porta chiavi, cover per telefono, airpods, presente in più di 30 paesi, con oltre 500 negozi, approda a Milano, nella centralissima zona di Buenos Aires, con l’apertura del primo negozio. L’azienda in una nota ha comunicato, in occasione dell’evento che ha generato un notevole interesse, che quella di Milano è la prima di una serie di aperture che andranno a interessare anche altre città italiane prevedendo di assumere dalle 50 alle 60 persone. L’avventura italiana, dopo le aperture di negozi a Londra e Parigi, parte dalla capitale finanziaria con la quale il brand si vuole legare in quanto punto di riferimento nel campo della moda e di tutto ciò che è di tendenza. “

POP MART mira a promuovere lo scambio culturale e ad accrescere il valore culturale del proprio brand. Speriamo inoltre che l’apertura del nostro primo negozio a gestione diretta in Italia ci permetta di stabilire un contatto diretto con i fan e con i distributori, acquisendo una migliore comprensione del mercato e delle esigenze dei fan” afferma Justin Moon, President of POP MART International. Tra le figures originali ideate dal brand spiccano Hirono, Skullpanda, Molly, Dimoo e The Monsters, ognuno con la propria storia e diverse versioni. Pop Mart collabora anche con brand famosi e franchise per creare nuove figures (Naruto, Detective Conan, Harry Potter, Iron Man, Spiderman) e realizza crossover (Dimoo x Animali Fantastici, Labubu x Spongebob e Pucky x Topolino). In occasione dell’apertura dello store sarà lanciata una collezione in edizione limitata acquistabile fino a esaurimento scorte. Nello specifico, saranno disponibili dal 13 luglio: Labubu series, Labubu Sheperd, Labubu Hedgehog, Labubu Diver’s Manual, Zimono Lava, Azura Sunny Beach e Dimoo Hunter Plus. Mentre dal 14 luglio saranno invece disponibili Crybaby Pride Parade Figure e Hirono Reshape Sculpture. Per restare aggiornati è possibile visitare il sito Pop Mart

