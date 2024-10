Qualcomm lancia Networking Pro A7 Elite, intelligenza artificiale nelle reti domestiche

(Adnkronos) – Qualcomm Technologies, Inc. ha presentato la piattaforma Networking Pro A7 Elite, che integra l’intelligenza artificiale nelle reti domestiche. Grazie a un co-processore dedicato con 40 TOPS di potenza di elaborazione, la piattaforma offre connettività Wi-Fi 7 e capacità di elaborazione AI per dispositivi connessi. La novità consente di sviluppare applicazioni in settori come la sicurezza, la domotica, l’assistenza sanitaria e l’intrattenimento. L’elaborazione AI avviene direttamente sul gateway, garantendo la privacy dei dati e risposte in tempo reale. Networking Pro A7 Elite supporta banda larga, fibra 10G, 5G ed Ethernet, offrendo una soluzione completa per le esigenze di connettività. La piattaforma è progettata per facilitare lo sviluppo di applicazioni AI attraverso il Qualcomm AI Hub. “Con Networking Pro A7 Elite inauguriamo l’era dell’AI networking”, ha affermato Ganesh Swaminathan, Vice President e General Manager, Wireless Infrastructure and Networking di Qualcomm Technologies, Inc. “Il Networking Pro A7 Elite integra elementi chiave, dalla banda larga all’antenna, fibra 10G, 5G, Ethernet, moduli RF-Front End e filtri in un’unica piattaforma integrata. Questa classe di gateway e router offre capacità di elaborazione AI innovative per gestire non solo le moderne esigenze delle reti Wi-Fi 7 più dinamiche, ma anche per dare vita a una nuova generazione di servizi generativi alimentati dall’AI che possono essere più fluidi, reattivi, personalizzati e attenti alla privacy”. La serie Qualcomm Networking Pro A7 è attualmente in fase di sviluppo e sarà presentata al Network X di Parigi dall’8 al 10 ottobre. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)