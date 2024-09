Qualcomm sonda la possibile acquisizione di Intel

(Adnkronos) – Qualcomm ha recentemente contattato Intel per valutare una possibile acquisizione. Non è chiaro se Intel abbia avviato conversazioni con Qualcomm o quali sarebbero i termini dell’accordo, secondo una fonte vicina alla questione. Il Wall Street Journal è stato il primo a riportare la notizia, e le azioni di Intel hanno inizialmente registrato un aumento, per poi chiudere in rialzo di circa il 3%, mentre le azioni di Qualcomm hanno perso circa il 3% alla chiusura. Se l’accordo dovesse concretizzarsi, sarebbe una delle più grandi fusioni tecnologiche di sempre. Intel ha una capitalizzazione di mercato di oltre 90 miliardi di dollari. Un tempo il più grande produttore di chip al mondo, Intel è da anni in una spirale discendente che ha subito un’accelerazione nel 2024. Il titolo ha registrato il suo più grande calo giornaliero in oltre 50 anni ad agosto, dopo che la società ha riportato risultati deludenti. Le azioni di Intel hanno perso il 53% quest’anno, poiché gli investitori esprimono dubbi sui costosi piani dell’azienda per produrre e progettare chip. Qualcomm e Intel competono in diversi mercati, tra cui quello dei chip per PC e laptop. Tuttavia, Qualcomm, a differenza di Intel, non produce i propri chip, ma si affida a società come Taiwan Semiconductor Manufacturing Company e Samsung. Qualcomm genera meno ricavi rispetto a Intel. Ha riportato 35,8 miliardi di dollari di vendite nell’anno fiscale 2023, rispetto ai 54,2 miliardi di dollari di Intel nello stesso periodo. Un potenziale accordo sarebbe complicato da questioni antitrust e di sicurezza nazionale. Sia Intel che Qualcomm operano in Cina e entrambe hanno visto accordi bloccati dalle autorità antitrust cinesi. Intel non ha avuto successo nel suo tentativo di acquisizione di Tower Semiconductor, così come Qualcomm nella sua offerta per acquisire NXP Semiconductor. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)