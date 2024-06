Realme torna in Europa, a Milano il lancio globale del GT6

(Adnkronos) – MILANO-ADNKRONOS: Con un evento di lancio globale, il marchio di smartphone realme, ha presentato oggi a Milano il nuovo flagship killer GT 6, una straordinaria espressione di innovazione tecnologica con il suo Chipset Snapdragon 8s Gen3, Hyper Display con 6000nit, batteria da 5500mAh a ricarica veloce, tripla fotocamera e AI integrata. Prezzo di lancio 549.99 euro per la versione 8+256GB, in bundle, per un periodo limitato, con caricatore e cuffie realme Buds Air6. L’evento ha coinvolto circa 500 persone, un richiamo notevole per un marchio in continua ascesa: “Per noi l'Italia è un mercato molto importante – rivela ai microfoni di Adnkronos il vice presidente di realme , Chase Xu – Sviluppiamo il nostro prodotto in base alle esigenze degli utenti italiani. Abbiamo una linea di prodotti diversificata e selezioniamo accuratamente i prodotti di cui hanno bisogno. L’Italia è il centro della moda, in cui il gusto del bello è più diffuso che altrove e qui sono presenti numerosi brand di moda nei quali cercheremo collaborazioni che portino frutti sul mercato globale. La serie realme 11pro, in collaborazione con l'ex designer italiano di Gucci, Matteo Menotto, ha ricevuto un feedback molto positivo a livello mondiale”, fa sapere. Le prospettive di realme rispetto al suo posizionamento sul mercato italiano sono ambiziose: “Al momento siamo tra i primi cinque, vogliamo essere tra i primi tre in tre anni – analizza il vice president – Per raggiungere questo obiettivo abbiamo una strategia basata su tre elementi: il primo è l’espansione della linea di prodotti. Crediamo che la serie numerica Pro e GT siano quelle giuste per sfondare nel mercato e le supporteremo con grandi investimenti, come testimonia la scelta dell'Italia per lanciare la GT. Il secondo elemento è il presidio dei canali di vendita. In Italia, i partner nell'open market sono fondamentali e i rapporti di cooperazione sono molto importanti. Riteniamo che combinando la forza dei prodotti di realme con quella dei nostri partner di canale, l'impatto del nostro marchio e il numero dei nostri utenti cresceranno in modo significativo. Il terzo elemento su cui ci basiamo è il focus su un pubblico giovane

– continua Xu – Le nostre attività di brand Building in Italia saranno concentrate su questo tipo di pubblico e faremo operazioni di marketing che siano rilevanti utilizzando anche i video, come su TikTok. Inoltre, il co-branding globale è un ambito di marketing unico”. Le novità della serie GT 6 sono invece già note dopo il lancio di oggi: il chipset Snapdragon di Qualcomm garantisce alte prestazioni ed efficienza. lI realme assicura velocità e reattività senza precedenti con un aumento del 20% delle prestazioni della Cpu e del 15% delle prestazioni della Gpu rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1.

L’intelligenza artificiale si integra perfettamente nel GT 6. Una delle funzionalità AI è lo Smart Loop che identifica il contenuto a schermo e migliora la qualità fotografica.

Realme GT 6T introduce, invece, il chipset Snapdragon 7+ Gen 3, un connubio di potenza ed efficienza, il device ideale per chi ha bisogno di altre prestazioni senza sacrificare la durata della batteria. La folta partecipazione di pubblico all’evento di lancio, trasmesso anche in streaming, testimonia il crescente interesse per Realme. “Nel Q1, realme in Europa è il quarto brand – fa sapere Alessandro Laterza, Head of sales per realme Italia – mentre in Italia, sempre nel Q1, abbiamo registrato una crescita, rispetto al 2022 e 2023 di oltre 100% su ciò che è consegnato”. Ad attrarre il pubblico design e performance: “Abbiamo a che fare con un prodotto sicuramente bello dal punto di vista del design -riprende Laterza – altamente performante, con il più luminoso display attualmente disponibile sul mercato grazie ai suoi 6000nits che risolvono i problemi di luce alta, in particolare al sole”. Il display performa bene anche al buio e non è da sottovalutare l’integrazione dell’AI che permetterà a realme di “allargare ancora di più i suoi orizzonti”, dice Laterza che conclude con orgoglio: “La serie GT is back”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)