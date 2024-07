Resident Evil 7 arriva su iPhone, iPad e Mac

(Adnkronos) – Il noto titolo della serie survival horror Resident Evil 7 biohazard è disponibile da oggi su App Store per iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e tutti gli iPad e Mac dotati di chip M1 o successivi. I giocatori possono sperimentare una parte dell'indagine di Ethan Winters sulla scomparsa della moglie con un download gratuito, prima di accedere alla campagna completa con un unico acquisto. Il gioco principale è venduto in bundle con il contenuto scaricabile Not A Hero, che segue Chris Redfield in una missione per risolvere il caso. Il pacchetto supporta anche l'acquisto universale e la progressione incrociata, permettendo ai giocatori di continuare i propri salvataggi sia su iPhone, iPad che Mac. Grazie al motore RE Engine, Resident Evil 7 biohazard gira nativamente sui dispositivi Apple con grafica e prestazioni di alta qualità. Questa versione include anche nuovi controlli ottimizzati per iPhone e iPad, come un'opzione di fuoco automatico e menu completamente compatibili con il tocco, rendendo il gioco più intuitivo senza l'uso di un controller tradizionale. Inoltre, i giocatori possono approfondire la storia di Ethan Winters con l'aggiornamento Gold Edition, che espande il gioco con contenuti scaricabili opzionali, inclusi extra della storia e nuove modalità di gioco. Il direttore di Resident Evil 7 biohazard, Koshi Nakanishi, ha annunciato che un nuovo capitolo del franchise è attualmente in fase di sviluppo presso Capcom. Ulteriori dettagli saranno comunicati in una data successiva. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)