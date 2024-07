Resident Evil, Capcom al lavoro su un nuovo episodio principale

(Adnkronos) – Capcom ha recentemente annunciato lo sviluppo di un nuovo capitolo della celebre saga di Resident Evil, sotto la direzione del veterano Koshi Nakanishi. La notizia è stata svelata durante il programma Capcom Next: Summer 2024, lasciando i fan della serie in trepidante attesa. Koshi Nakanishi, figura di spicco nell'industria dei videogiochi, ha dichiarato: "Stiamo creando un nuovo Resident Evil. È stato davvero difficile capire cosa fare dopo Resident Evil 7 biohazard. Ma alla fine abbiamo deciso, e per essere onesti, sembra davvero sostanzioso. Non posso ancora condividere alcun dettaglio, ma spero che siate entusiasti per questa anticipazione". Nakanishi non è nuovo alla serie Resident Evil, avendo lavorato in precedenza come designer su Resident Evil 5 e come direttore su Resident Evil: The Mercenaries 3D, Resident Evil: Revelations e Resident Evil 7 biohazard. Quest'ultimo, in particolare, ha segnato un ritorno alle radici horror della serie, ricevendo elogi per la sua atmosfera inquietante e il gameplay coinvolgente. La rivelazione di un nuovo capitolo solleva molte aspettative tra gli appassionati della saga. Dopo il successo di Resident Evil 7 biohazard, considerato una rinascita per la serie grazie al suo approccio innovativo e la capacità di riportare l'orrore al centro dell'esperienza, le aspettative per questo nuovo gioco sono elevate. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)